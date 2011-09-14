هرمزگان 18 نشریه محلی دارد/ خاک خوردن نشریات روی پیشخوان دکه ها

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه ها در دنیای امروز نقشی بی بدیل را در آگاه سازی مردم و همچنین رساندن صدای مردم به حاکمان یک جامعه ایفا می کنند. در روزگاری که به عصر ارتباطات معروف است، مردم هر لحظه به اخبار جدید و به روز نیازمند هستند و بدون اطلاعات و اخبار، زندگی در دنیای امروز کمی سخت به نظر می رسد.

یکی از مهمترین وظایف و رسالتهای رسانه ها توجه به خواست مردم و شنیدن صدای آنان است امری که متاسفانه به با چالشی بزرگ مواجه شده و رسانه ها به جای نشر مشکلات مردم به اموری دیگر توجه دارند.

در حال حاضر نزدیک به سه دهه از زمان آغاز به کار نخستین نشریه محلی در استان هرمزگان می گذرد و در حال حاضر 18 نشریه در هرمزگان فعالیت می کنند. نخستین نشریه محلی هرمزگان با نام "صبح ساحل" از سالهای نخست دهه 60 کار خود را آغاز کرد و پس از آن نشریات دیگری همچون ندای هرمزگان و دریا کار خود را به عنوان روزنامه های محلی هرمزگان آغاز کردند. به غیر از این سه روزنامه که به طور متداوم در هرمزگان منتشر می شوند مابقی نشریات هرمزگان هفته نامه و ماهنامه هستند که به علت مشکلاتی که برای آنها به وجود آمده به نوعی می توان گفت به گاهنامه تبدیل شده اند و این مسائل سبب شده نشریات روی پیشخوان دکه ها خاک بخورند.

این روزنامه ها و دیگر نشریات در طول سالهای فعالیت خود همواره با مشکلات فراوانی نظیر مشکلات اقتصادی و حتی فشارهای سیاسی مواجه بوده اند که تاثیراتی منفی بر روی کار آنان گذاشته است، اما با وجود این مشکلات می توان گفت برخی از آنان پیشرفتهایی داشته اند.

فقر محتوا در مطالب

اما پیشرفت کیفی این نشریات به هیچ وجه در حدی که از آنان انتظار میرفته نبوده است. متاسفانه پس از گذشت سه دهه هنوز نشریات هرمزگان با فقر در محتوای مطالب خود مواجه هستند. این نشریات به جای آنکه در بیشتر مواقع پرداختن به دغدغه مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند به دعواهای سیاسی و شخصی خود در نشریات پرداخته و یا اینکه برای حل مشکلات اقتصادی یا حتی رسیدن به منافع اقتصادی به ویژه نامه های ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی تبدیل شده اند.

لیلا بایگان کارشناس ارشد علوم ارتباطات در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: متاسفانه وضعیت محتوای مطالب در نشریات استان هرمزگان به هیچ وجه راضی کننده نیست و انتظار می رفت طی مدت طولانی گذشته نشریات هرمزگان به پختگی و غنای بیشتری در مطالب خود دست یابند.

وی عنوان می کند: روزنامه نگاران هرمزگانی کمتر به دغدغه ها و مطالبات مردم می پردازند و افرادی هم که قصد این کار را داشته اند به علت مشکلاتی که برای آنها به وجود آمده و محیا نبودن شرایط کار مجبور به خانه نشینی شده اند.

ایوب دبیری نژاد مدیرمسئول روزنامه دریا نیز در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: محتوای مطالب نشریات هرمزگان دچار روزمرگی شده و مطالب این نشریات خواننده را راضی نمی کند.

اما غلامحسین عطایی مدیرمسئول روزنامه ندای هرمزگان با تقسیم نشریات هرمزگان به دو دسته به خبرنگار مهر می گوید: در روزنامه های فعال هرمزگان صفحات ثابتی وجود دارد که محتوای مطالب در آنها پیشرفت کرده اما متاسفانه نشریات دیگری که به صورت گاهنامه منتشر می شوند محتوای بسیار ضعیفی دارند.

خودسانسوری در نقد

فضای مطبوعات هرمزگان به سمتی پیش رفته که برخی افراد با استفاده از حضور در مطبوعات به اهداف شخصی خود رسیده اند و از این طریق توانسته اند به پستهای خوبی دست یابند.

مفهوم نقد نیز یکی از چالشهای مطبوعات در هرمزگان است. متاسفانه در نشریات هرمزگان نقد با پرداختن به دعواهای شخصی اشتباه گرفته شده و افراد به انتقاد شخصی از گروههای رقیب خود در نشریات عمومی می پردازند.

بایگان در این خصوص اظهار می دارد: نوشتن نقد منصفانه نیاز به سالها قلم زدن و تجربه دارد اما بسیاری از فعالان رسانه ای هرمزگان هنوز تفاوت میان نقد، گزارش و یادداشت را درک نمی کنند و به انتقاد می پردازند. افرادی هم که دست به انتقادات شخصی می زنند اهداف خاص خود را در سر دارند.

دبیری نژاد در این مورد عنوان می کند: متاسفانه نقدهایی که در نشریات نوشته می شود نقدهایی قوی نیست و در برخی موارد نیز همکاران رسانه ای ما دست به خودسانسوری می زنند.

توجه به کمیت به جای کیفیت

اما رشد قارچ گونه تعداد نشریات در هرمزگان یکی دیگر از مشکلات اساسی مطبوعات هرمزگان است. در حالیکه نیروی متخصص کافی برای کار در نشریات بزرگ و پر تیراژ هرمزگان وجود ندارد هر شخصی بنا به منافع اقتصادی و شخصی خود اقدام به ایجاد یک نشریه کرده اما به علت آشنا نبودن این افراد با کار رسانه در حال حاضر دیگر نامی از این نشریات شنیده نمی شود و برخی از آنها به گاهنامه و یا حتی سالنامه تبدیل شده اند.

بایگان با اشاره به لزوم افزایش کیفیت در مطبوعات هرمزگان می گوید: در شرایطی که نه مخاطبان از نشریات رضایت دارند و نه نیروی حرفه ای به اندازه کافی وجود دارد اصلا نباید تعداد نشریات افزایش یابند و افزایش تعداد نشریات موجب متلاشی شدن نیروهای فعلی می شود.

وی تاکید می کند: در مراکز بسیاری از کشورهای دنیا که از سابقه طولانی در مطبوعات برخوردار هستند تنها هفت و یا هشت نشریه با کیفیت بالا و با تیراژ فراوان منتشر می شود.

دبیری نژاد نیز می گوید: متاسفانه در سالهای اخیر به جای کیفی سازی نشریات ارشاد به سمت افزایش تعداد نشریات پیش رفته که باید این مشکل آسیب شناسی شود.

عطایی هم عنوان می کند: با مشکلات فعلی اگر 100 نشریه هم در هرمزگان فعالیت کنند هیچ تاثیرگذاری نخواهند داشت و باید در ابتدا کیفیت نشریات موجود افزایش یابد.

مشکلات فراوان اقتصادی در مطبوعات

مشکلات اقتصادی یکی دیگر از مشکلاتی است که نشریات هرمزگان با آن دست و پنجه نرم می کنند. آنها برای رفع این مشکل مجبور به گرفتن آگهی های فراوان و یا انتشار ویژه نامه هستند و به همین دلیل نقد منصفانه و پرداختن به مشکلات مردم در آنها کمتر دیده می شود.

بایگان با بیان اینکه دولت باید با پرداخت یارانه به مطبوعات کمک کند می گوید: در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا دولت به فرهنگ متعالی آن کشور همانند سینمای فرهنگی و متعالی، تئاتر و موسیقی غنی با پرداخت یارانه کمک مالی می کند و مطبوعات موفق و نه زرد این کشورها نیز از کمکهای مالی دولت استفاده می کنند چون مطبوعات موفق موجب بستر سازی برای گسترش فرهنگ یک جامعه می شوند و دولت باید با پرداخت یارانه به آنها کمک کند.

مدیرمسئول روزنامه ندای هرمزگان نیز در این خصوص اظهار می دارد: به علت تصمیمات سلیقگی مدتی است یارانه روزنامه ما قطع شده است. همچنین نظر اداره کل ارشاد هرمزگان این است که انتشار نیازمندیها فقط کار پیکهای تبلیغاتی است و جلوی انتشار نیازمندیها توسط روزنامه ندای هرمزگان که یک منبع درآمدزایی برای روزنامه بود را گرفتند.

دبیری نژاد در خصوص یارانه مطبوعات می گوید: یارانه فعلی مطبوعات که به صورت غیرمنظم پرداخت می شود تنها جای هزینه های یکماه نشریات را پر می کند و هزینه های 11 ماه دیگر باید توسط خود نشریات پرداخت شود.

نبودن چاپخانه مطبوعات در هرمزگان نیز یکی دیگر از مواردی است که مشکلات اقتصادی را برای نشریات هرمزگان به وجود آورده است. هرمزگان یکی از معدود استانهایی است که میان تحریریه مطبوعات و چاپخانه مطبوعات آن فاصله زیادی است و روزنامه های صبح هرمزگان هنگام ظهر به دست مردم می رسد.

مطبوعات هرمزگان به علت مشکلاتی که گفته شد با عدم استقبال مخاطبان مواجه شده اند. مردم به علت ندیدن دغدغه های خود در مطبوعات هرمزگان کمتر از آنها استقبال می کنند و به نظر می رسد باید راه چاره ای برای این مشکل اندیشیده شود.

بایگان نیز عنوان می کند: در کوتاه مدت نمی توان برای مطبوعات هرمزگان چاره ای اندیشید که نتیجه بخش باشد چون کار فرهنگی نیاز به زمان دارد. اما از جمله مواردی که در کوتاه مدت می توان به آن پرداخت توجه به آموزش خبرنگاران و برگزاری نشستهای هم اندیشی با حضور خود اهالی رسانه و کارشناسان است. همچنین جذب سرمایه بخش خصوصی و افراد دلسوز برای کمک به مطبوعات حتی با اهداف تجاری می تواند در کوتاه موثر باشد.

تلاشهای خبرنگار مهر برای مصاحبه با مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بی نتیجه ماند.