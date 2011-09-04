ایجاد بانک سرویس مدارس/ تردد 5 هزار سرویس مدارس در محدوده زوج و فرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا ایمانی در جلسه عصر یکشنبه "ستاد مهر" با بیان این که همکاری و هماهنگی خوبی برای خدمات رسانی هر چه بهتر سرویس مدارس بین آموزش و پرورش و مدیریت شهری و راهنمایی و رانندگی انجام شده است گفت: اکنون بانک رانندگان سرویس مدارس با 14 هزار 200 نفرآماده خدمات رسانی به شهروندان است.

وی با بیان این که از فروردین ماه سال جاری جلسات کارگروه سرویس مدارس در اداره کل آموزش و پرورش برگزار شده گفت: سال گذشته بیش از 5 هزار دستگاه تاکسی و و ن با عنوان سرویس مدارس در داخل محدوده طرح ترافیک فعال بودند.

ایمانی با اشاره به این که مناطق 1 تا 8 و منطقه 12 بیشترین بار سرویس مدارس را دارند گفت: بیش از 12 هزار سرویس در این مناطق خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به امضای توافق نامه ای بین سازمان تاکسیرانی و آموزش و پرورش گفت: در تلاشیم تا نظارت دقیقی بر عملکرد سرویس مدارس صورت گیرد و به ویژه در موضوع تعداد سرنشینان قوانین رعایت شود.

مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: همچنین ما درخواست داده ایم که اتوبوسرانی نیز در بحث سرویس مدارس فعال تر شود در صورتی که بتوانیم از اتوبوسها میدل باس و اتوبوس به عنوان سرویس مدارس استفاده کنیم.

وی درخواست کرد: سرویس های مدارسی که دارای برچسب هستند در هنگام ورود به محدود طرح زوج و فرد دچار مشکل نشوند.

همدلی ترافیکی باعث روانی ترافیک اول مهر می شود

محسن نائبی فرماندار تهران نیز در این نشست با بیان این که برنامه های استقبال از مهر امسال در فضایی آرام تر برگزار شد گفت: با همدلی و آرامش شاهد ترافیک روان تری در مهر ماه امسال هستیم.



مشکلات اخلاقی شرکتهای امدادی متفرقه

نماینده معاینه فنی خودروها و شرکت های امدادی خودرو نیز در این نشست با بیان این که شرکتهای امدادی متفرقه زیاد شده است گفت: گسترش مشکلات اخلاقی در این شرکت ها مورد اعتراض برخی از مشتریان قرار گرفته است و برخورد با آنها ضروری است.