افزایش قدرت منطقه ای ایران ؛ حادثه 11 سپتامبر و توهمات غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در آستانه سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر در تحلیلی در این باره نوشت : ما هنوز نتوانستیم هیچ نامی را برای دوران پس ازحملات تروریستی 11 سپتامیر بیابیم. من فکر می کنم حدود ده سال پیش اتفاقی رخ داد که ما را برای دهه های بعد هم به خود مشغول کرد و شاید جریانی مشابه جنگ سرد را به وجود آورد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: این توهم که با ابزار نظامی مبارزه با تروریسم را باید دنبال کرد یک خطای بزرگ بود. یک خبرنگار انگلیسی قربانیان جنگهای بعد از 11 سپتامبر را حداقل 250 هزار نفر تخمین زده است. اسامه بن لادن مرده است، اما القاعده همچنان پابرجاست.

ما سلاحهای کشتار جمعی را پیدا کرده ایم. آنها در انبارهای زیرزمینی عراق نبود، بلکه در انبارها و در دستهای خودمان بود. بدهی ها و کسری بودجه های غرب برای این بلوک بسیار خطرناکتر و تهدید آمیزتر از بمب های خطرناک است. بزرگترین چالش ژئوپلیتیک امروز آمریکا بدهی های این کشور و رقابت با چین قدرتمند است.

این نشریه آلمانی همچنین اشاره ای به انقلابهای عربی کرد و نوشت: این انقلابها نشان داد که تصور مبارزه فرهنگی غرب گمراه کننده بود. مبارزه برای آزادی و شرف انسانها از فرهنگها و مذهب آنها نشات می گیرد.

"دی سایت" در ادامه تصریح کرد: جنگهای افراطی پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر نگاه ما بر چالشهای ژئوپلیتیک و حقیقی روبروی ما را سد کردند و سقوط غرب و صعود همزمان برخی قدرتهای آسیایی و رفاه آنها را به دنبال داشت.

غرب از راه سیاست وحشت آفرینی پس از حوادث 11 سپتامبر ارزشهای اساسی خود را به بازی گرفت. کاربرد شکنجه به عنوان یک رسوایی برای غرب باقی ماند.همچنین دروغهایی که به عنوان دلایل جنگ طلبی ها از طرف این بلوک گفته شد.

آمریکا بعد از دو جنگ ویرانگر دچار فرسایش و درماندگی شد. حدود هزار میلیارد دلار آمریکا به نوشته فایننشال تایمز در این جنگها هدر رفت. توهم آمریکا مبنی بر اینکه به تنهایی می تواند اقدامات پیشگیرانه ای را هر زمان که خود مناسب می بیند در پیش گیرد درهم شکست.

در این مطلب آمده است : افغانستان بار دیگر به افغانها واگذار شد در حالی که طالبان بخشی از نظم جدید این کشور است. آزمایش عراق جدید نیز همچنان ناتمام مانده است. این جنگ نباید برای غرب به شکست بینجامد، اما هزینه آن بسیار بالا بود. از نتایج این جنگها افزایش قدرت منطقه ای ایران بود.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: ملتهای عربی آینده را در دستهای خود می گیرند بدون اینکه به توهمات غربیها توجه کنند.

