90 هزار نفر روز در مراکز اسکان فرهنگیان اردبیل پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در بازدید از مراکز و مدارس اسکان فرهنگیان اردبیل اظهار داشت: از این تعداد 15 هزار نفر فرهنگی طی سه روز تعطیلی عید فطر به این استان مسافرت کرده اند.

وی با اشاره به آماده سازی بیش از 135 مدرسه در قالب هزار و 100 کلاس برای اسکان فرهنگیان کشور اضافه کرد: 50 درصد این کلاسها به صورت ویژه تجهیز شده بودند.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان بیشترین پذیرش مسافر مربوط به استانهای خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، تهران و... بوده است.

وی با اشاره به توزیع غذای گرم در بین این تعداد مسافر ابراز داشت: در طی این مدت شهرهای سرعین، اردبیل، نیر و... بیشترین پذیرش مسافران تابستانی را داشته اند.

احمد زاده تصریح کرد: با توجه به شروع تعطیلات نیمه دوم تابستان هم اکنون تمام مدارس طرح اسکان فعال و بدون کوچکترین مشکل پذیرای مسافران فرهنگی در ستادهای اسکان سطح استان است.

