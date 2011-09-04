تاکید روسای جمهور ایران و تاجیکستان بر ایجاد روابط بنیادین و ماندگار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در این نشست با تبریک فرا رسیدن بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان به دولت و ملت این کشور ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی دو ملت را مورد اشاره قرار داد و گفت: ایران و تاجیکستان دو پاره از یک پیکر و همواره در غم و شادی در کنار یکدیگر قرار داشته و خواهند بود.

رئیس‌جمهور با اشاره به روابط رو به گسترش دو کشور در بخش‌های گوناگون تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا روابط تهران و دوشنبه شتاب بیشتری گرفته و منافع به دست آمده از پیشرفت ایران و تاجیکستان در اختیار رفاه و امنیت دو ملت قرار بگیرد.

امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز با اظهار خرسندی از حضور هیئت ایرانی در کشورش بر ضرورت تحکیم مناسبات دو کشور در عرصه‌های گوناگون و ایجاد روابطی ماندگار تاکید کرد و گفت: ایران و تاجیکستان از اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی برخوردار هستند و تاجیکستان به دنبال آن است تا تمام امکانات را برای گسترش روزافزون همکاری‌های دو کشور فعال کند.

وی خاطر نشان کرد: تاجیکستان خواستار ایجاد روابط سودمند با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

