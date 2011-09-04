استقرار 40 اکیپ نگهداری از چراغ راهنمایی و رانندگی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بهروز در جلسه عصر یکشنبه ستاد مهر با بیان این که از اوایل شهرویور اکیپ های تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی، دوربین های نظارتی و سیستم های هوشمند مستقر شده و کار خود را آغاز کرده اند گفت: تمام اکیپ ها در مهرماه فعال و در حالت آماده باش هستند تا در صورت بروز هر مشکلی سریعا نسبت به رفع مشکل و تعمیر تجهیرات اقدام کنند.

وی ادامه داد:40 اکیپ به صورت شبانه روزی چراغ و راهنمایی و رانندگی را بررسی می کنند تا با خراب شدن چراغ ها شاهد بروز گرههای ترافیکی نباشیم.

بهروز اضافه کرد: برای مدیریت دقیق تر ترافیک از سیستم های اتوماتیک ثبت تخلفات سرعت، ورود به محدود طرح ترافیک و دوربین های نظارتی به طور کامل استفاده می شود.

آماده باش ناوگان اتوبوسرانی



پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در این جلسه اظهار داشت: با آغاز سال تحصیلی تمام ناوگان اتوبوسرانی آماده باش است.

وی ادامه داد: با ورود 200 دستگاه دوکابینه به ناوگان اتوبوسرانی خط 7 و 10 اتوبوسرانی تقویت می‌شوند که امیدواریم با تقویت ناوگان اتوبوسرانی جوابگوی افزایش 20 درصدی مسافران در مهر باشیم.

سنندجی یادآور شد: در صورتی که برای سرویس مدارس نیازی به اتوبوس و مینی‌بوس باشد در اختیار آموزش و پروش قرار می‌دهیم.