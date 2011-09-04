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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۳۴

ستاد استقبال از مهر؛

استقرار 40 اکیپ نگهداری از چراغ راهنمایی و رانندگی در پایتخت

استقرار 40 اکیپ نگهداری از چراغ راهنمایی و رانندگی در پایتخت

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک گفت: 40 اکیپ به صورت شبانه‌روزی چراغهای راهنمایی و رانندگی را بررسی می‌کنند تا با خراب شدن چراغ‌ها شاهد بروز گره‌های ترافیکی نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله بهروز در جلسه  عصر یکشنبه ستاد مهر با بیان این که از اوایل شهرویور اکیپ های تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی، دوربین های نظارتی و سیستم های هوشمند مستقر شده و کار خود را آغاز کرده اند گفت: تمام اکیپ ها در مهرماه فعال و در حالت آماده باش هستند تا در صورت بروز هر مشکلی سریعا نسبت به رفع مشکل و تعمیر تجهیرات اقدام کنند.

وی ادامه داد:40 اکیپ به صورت شبانه روزی چراغ و راهنمایی و رانندگی را بررسی می کنند تا با خراب شدن چراغ ها شاهد بروز گرههای ترافیکی نباشیم.

بهروز اضافه کرد: برای مدیریت دقیق تر ترافیک از سیستم های اتوماتیک ثبت تخلفات سرعت، ورود به محدود طرح ترافیک و دوربین های نظارتی به طور کامل استفاده می شود.

آماده باش ناوگان اتوبوسرانی

پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در این جلسه اظهار داشت: با آغاز سال تحصیلی تمام ناوگان اتوبوسرانی آماده باش است.

وی ادامه داد: با ورود 200 دستگاه دوکابینه به ناوگان اتوبوسرانی خط 7 و 10 اتوبوسرانی تقویت می‌شوند که امیدواریم با تقویت ناوگان اتوبوسرانی جوابگوی افزایش 20 درصدی مسافران در مهر باشیم.

سنندجی یادآور شد: در صورتی که برای سرویس مدارس نیازی به اتوبوس و مینی‌بوس باشد در اختیار آموزش و پروش قرار می‌دهیم.

کد مطلب 1399361

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