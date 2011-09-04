  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

در دیداری تدارکاتی؛

تیم ملی ووشو مردان ایران برابر ترکیه به پیروزی رسید

تیم ملی ووشو مردان ایران برابر ترکیه به پیروزی رسید

تیم ملی ووشوی مردان کشورمان در یک مسابقه تدارکاتی که امروز یکشنبه در آکادمی ووشو برگزار شد با اقتدار تیم ملی ووشو ترکیه را مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که به منظور کسب آمادگی دو تیم جهت حضور در یازدهمین دوره رقابتهای جهانی آنکارا برگزار شد، تیم ملی ووشوی ایران با حساب 4  بر یک از سد حریف خود گذشت.

در وزن 52- کیلوگرم "حمیدرضا محمودی" با حساب 2 بر صفر "یاسین یاواش" را مغلوب کرد. در وزن 60- کیلوگرم "علی یوسفی" در 2 راند متوالی "فکری سوز اوز تورک" را شکست داد. در وزن 75- کیلوگرم "جواد آقایی" در 2 راند پیاپی "رمضان امره اوغورلو" را پشت سر گذشت و در وزن 85- کیلوگرم "حمیدرضا قلی پور" در راند اول "فاتح ییلدیز" را ناک اوت کرد.
 
همچنین "حمیدرضا محمودی" در وزن 48- کیلوگرم با نماینده ترکیه یعنی "یاسین یاواش" قرار گرفت که به دلیل شکستگی سر در راند اول مسابقه نیمه تمام ماند و نماینده ترکیه به پیروزی رسید.
 
تیم های ملی ووشو ایران و ترکیه در دومین دیدار تدارکاتی خود عصر روز دوشنبه در خانه ووشو در دو بخش آقایان و بهنام به مصاف هم خواهند رفت.
کد مطلب 1399365

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها