تیم ملی ووشو مردان ایران برابر ترکیه به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه که به منظور کسب آمادگی دو تیم جهت حضور در یازدهمین دوره رقابتهای جهانی آنکارا برگزار شد، تیم ملی ووشوی ایران با حساب 4 بر یک از سد حریف خود گذشت.

در وزن 52- کیلوگرم "حمیدرضا محمودی" با حساب 2 بر صفر "یاسین یاواش" را مغلوب کرد. در وزن 60- کیلوگرم "علی یوسفی" در 2 راند متوالی "فکری سوز اوز تورک" را شکست داد. در وزن 75- کیلوگرم "جواد آقایی" در 2 راند پیاپی "رمضان امره اوغورلو" را پشت سر گذشت و در وزن 85- کیلوگرم "حمیدرضا قلی پور" در راند اول "فاتح ییلدیز" را ناک اوت کرد.

همچنین "حمیدرضا محمودی" در وزن 48- کیلوگرم با نماینده ترکیه یعنی "یاسین یاواش" قرار گرفت که به دلیل شکستگی سر در راند اول مسابقه نیمه تمام ماند و نماینده ترکیه به پیروزی رسید.