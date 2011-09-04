58 میلیارد ریال عسل در تالش تولید شد

جابر تجارتی در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام اینکه شهرستان تالش دارای 73 هزار کلنی زنبورعسل با 605 نفر بهره بردار است، افزود: امسال مقدار یک میلیون و 650 هزار کیلوگرم عسل در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

وی اظهارداشت: در سال اخیر علاوه بر استحصال زهر زنبور عسل محصولاتی مثل گرده و ژله رویال نیز در شهرستان تالش تولید و عرضه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان تالش رتبه نخست تولید عسل استان را به خود اختصاص داده است، گفت: چنانچه حمایت جدی از این بخش تولیدی از قبیل تسهیلات ارزان قیمت، تأمین نهاده ها از جمله شکر از طریق اتحادیه زنبورداران وهمچنین عدم توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی، تولید این محصول مهم را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد صنایع تبدیلی در تالش برای ارتقای اقتصاد کشاورزان است، افزود: نبود صنایع تبدیلی در کنار کشت محصولات کشاورزی سود زیادی را عاید کشاورزان نخواهد کرد.

تجارتی استعدادها و ظرفیت‌ های طبیعی منطقه از نظر کشاورزی را یادآور شد و اظهارداشت: استعداد اراضی کشاورزی و اقلیم منطقه به حدی است که در چهار فصل سال محصولات کشاورزی قابل برداشت است و از این استعداد خدادادی باید استفاده شایسته‌ ای کرد.