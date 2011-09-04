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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۱۵

تجارتی در گفتگو با مهر:

58 میلیارد ریال عسل در تالش تولید شد

58 میلیارد ریال عسل در تالش تولید شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تالش از تولید عسل به ارزش اقتصادی 58 میلیارد طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

جابر تجارتی در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام اینکه شهرستان تالش دارای 73 هزار کلنی زنبورعسل با 605 نفر بهره بردار است، افزود: امسال مقدار یک میلیون و 650 هزار کیلوگرم عسل در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.

وی اظهارداشت: در سال اخیر علاوه بر استحصال زهر زنبور عسل محصولاتی مثل گرده و ژله رویال نیز در شهرستان تالش تولید و عرضه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه شهرستان تالش رتبه نخست تولید عسل استان را به خود اختصاص داده است، گفت: چنانچه حمایت جدی از این بخش تولیدی از قبیل تسهیلات ارزان قیمت، تأمین نهاده ها از جمله شکر از طریق اتحادیه زنبورداران وهمچنین عدم توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی، تولید این محصول مهم را با چالش مواجه خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایجاد صنایع تبدیلی در تالش برای ارتقای اقتصاد کشاورزان است، افزود: نبود صنایع تبدیلی در کنار کشت محصولات کشاورزی سود زیادی را عاید کشاورزان نخواهد کرد.

تجارتی استعدادها و ظرفیت‌ های طبیعی منطقه از نظر کشاورزی را یادآور شد و اظهارداشت: استعداد اراضی کشاورزی و اقلیم منطقه به حدی است که در چهار فصل سال محصولات کشاورزی قابل برداشت است و از این استعداد خدادادی باید استفاده شایسته‌ ای کرد.

کد مطلب 1399369

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