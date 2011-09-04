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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۴۳

محمد ر عد:

مخالفان دولت لبنان نوکران اسرائیل هستند

مخالفان دولت لبنان نوکران اسرائیل هستند

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، کسانی را که مخالف دولت لبنان و خواهان خلع سلاح مقاومت هستند، نوکران آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد رعد" گفت : صبر در برابر توطئه افکنان حدی دارد ما برای وحدت کشور صبر زیادی به خرج خواهیم داد، اما اگر به این نتیجه برسیم که دخالتهای خارجی در لبنان ادامه دارد، آن را قطع می کنیم.

وی افزود: مخالفان دولت لبنان طرحهای خرابکارانه دارند و با سیاستهای خارجی همراهی نشان می دهند.کسانی که خواستار خلع سلاح مقاومت هستند به نفع طرحهای آمریکا و اسرائیل عمل می کنند و آنها خواستار بازگشت اسرائیل به لبنان هستند.

رعد تصریح کرد: مخالفان جز ناسزا و توهین علیه مقاومت، ارتش و دامن زدن به مسائل قومی و طایفه ای کاری بلد نیستند، ولی ما اجازه تخریب کشور را به آنها نمی دهیم.

کد مطلب 1399371

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