مخالفان دولت لبنان نوکران اسرائیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد رعد" گفت : صبر در برابر توطئه افکنان حدی دارد ما برای وحدت کشور صبر زیادی به خرج خواهیم داد، اما اگر به این نتیجه برسیم که دخالتهای خارجی در لبنان ادامه دارد، آن را قطع می کنیم.

وی افزود: مخالفان دولت لبنان طرحهای خرابکارانه دارند و با سیاستهای خارجی همراهی نشان می دهند.کسانی که خواستار خلع سلاح مقاومت هستند به نفع طرحهای آمریکا و اسرائیل عمل می کنند و آنها خواستار بازگشت اسرائیل به لبنان هستند.

رعد تصریح کرد: مخالفان جز ناسزا و توهین علیه مقاومت، ارتش و دامن زدن به مسائل قومی و طایفه ای کاری بلد نیستند، ولی ما اجازه تخریب کشور را به آنها نمی دهیم.