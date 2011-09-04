شهر قزوین با اجرای طرح سند21 محلی به جهان معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در جلسه ای با حضور آرین مولر مدیر بخش BLP سازمان UNHABITAT سازمان ملل متحد، نصرتی شهردار قزوین، محمدزاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، اعضای شورای شهر، مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط و پوروزیری مدیر منطقه ای بخش BLP سازمان اسکان بشر ملل متحد در محل شهرداری قزوین سند دستور کار 21 محلی قزوین تقدیم شهردار قزوین شد.

در این جلسه نادر محمد زاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین با اشاره به سابقه ارتباط و همکاری شهر قزوین با سازمان اسکان بشرملل متحد گفت: با پایلوت شدن قزوین در حوزه گردشگری با محوریت توسعه پایدار خوشبختانه این شهر تاریخی مورد توجه سازمان UN HABITAT قرار گرفت و دو تا سه طرح بین المللی با این سازمان اجرا شد.

وی افزود: برگزاری سمینار دوروزه جهانی در خصوص توسعه پایدار شهری در قزوین نقطه عطفی در ارتقاء جایگاه شهرسازی این شهر بود که دیدگاههای جدیدی را در فعالیتهای شهری رقم زد.

محمدزاده تصریح کرد: سفر خانم تیبا یوکا نماینده سازمان اسکان بشر ملل متحد از قزوین به توسعه همکاریهای بین المللی ما کمک کرد و ویژگی های منحصر به فرد این شهر تاریخی را بیش از پیش برای نمایندگان سازمانهای جهانی مشخص کرد.

این مسئول یادآورشد: سند تدوین شده با نام دستور کار 21 محلی شهر قزوین که با همکاری UNHAPITAT ودانشگاه وین تهیه شده است می تواند ضمن تامین زندگی بهتر شهری الگوی مناسبی برای سایر شهرهای تاریخی ایران و جهان شود.

وی گفت: دستور 21 در واقع برنامه زندگی مناسب شهری در قرن 21 است که فضای شهری را با مشارکت مردم به صورت محلی و منحصر به فرد در هر منطقه تعریف می کند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین تصریح کرد: در سه سال گذشته با مشارکت دانشگاه وین، شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین با همکاری سازمان اسکان بشر ملل متحد کارهای خوبی انجام و شرایط مناسبی ایجاد شده که ارزشمند است.

وی افزود: این پروژه ها طبق اظهارنظرهای انجام شده از بهترین فعالیتهای بین المللی است که مورد تائید کارشناسان قرار گرفته است.

نادر محمدزاده بیان کرد: این اتفاق فرصت مغتنمی است که برای اولین بار نصیب ما شده و اگر با شناخت اصولی وارد آن شویم می توانیم بهترین بهره برداری را انجام دهیم و با همکاری و تعامل مدیران و از نگاه مردم در یک فرآیند تعریف شده طرحهای مهمی را برای رفاه و زندگی بهتر مردم شهر قزوین فراهم کنیم.