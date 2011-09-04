محصول 55 درصد اراضی شالیزاری ماسال برداشت شد

احمد پوردرویش در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه توسعه کشاورزی و دامپروری نیاز به اعتبار مناسب و اجرای به موقع طرح های حمایتی دارد، افزود: اشتغال پایدار را بخش کشاورزی می تواند تامین و تضمین کند و با توجه به اینکه دغدغه امروز کشور به ویژه در روستاها اشتغال است باید توجه خاصی از نظر تخصیص اعتبارات به این بخش شود.

وی اظهارداشت: کشاورزی در این شهرستان از ظرفیت خوبی برخوردار است و اگر حمایت شود می تواند فرصت های شغلی زیادی به ویژه برای جوانان روستایی ایجاد کند.

مدیر جهاد کشاورزی ماسال گفت: این شهرستان در تولید انواع محصولات و همینطور افزایش درآمدزایی بخش کشاورزی موقعیت خوبی دارد.

شهرستان ماسال با مساحت 622 کیلومتر مربع و با جمعیتی حدود 50 هزار نفر در غرب گیلان و در تالش مرکزی قرار دارد، ارتفاع این شهرستان از سطح دریا 84 متر است، زبان مردم ماسال ، تالشی - بازمانده زبان باستانی ایران است.

شغل بیشتر مردم، دامداری و کشاورزی است و به دلیل داشتن آب و هوایی معتدل جنگل ها، مراتع و ییلاقات باشکوه ماسال در زمره محوریت صنعت توریسم و اکوتوریسم در استان گیلان قرار گرفته است.