به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدینژاد رئیس جمهور عصر امروز یکشنبه در کنفرانس مشترک خبری با همتای تاجیکستانی خود با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان از اشتراکات تاریخی و فرهنگی گستردهای برخوردار هستند، اظهار داشت: نژاد، فرهنگ، آیین، تاریخ، آداب و رسوم و حتی اندیشههای کنونی دو ملت ایران و تاجیکستان با هم مشترک است، از اینرو با اینکه دو کشور با اکثریت کشورهای دنیا روابط ممتاز و صمیمی دارند اما در این میان تهران و دوشنبه از روابط ویژه و اختصاصی برخوردارند.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: بهرغم گامهای مثبتی که دو کشور برای افزایش مناسبات و همکاریهای دوجانبه و منطقهای برداشتهاند اما معتقدم ظرفیتهای موجود در دو کشور بیش از شرایط کنونی است که میتوان همه آنها را در راستای منافع دو ملت و ملتهای منطقه فعال کرد.
احمدینژاد گفت: ایران و تاجیکستان باید در گام اول تلاش کنند که نیازهای خود را از یکدیگر تأمین کنند.
وی همچنین با تاکید بر لزوم رشد حداکثری روابط میان تهران – دوشنبه، اظهار داشت: دو کشور باید در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی خود پروژههای جدیدی در راستای پیشرفت روزافزون روابط دوجانبه برنامهریزی و اجرایی کنند.
احمدینژاد افزود: ایران و تاجیکستان در مسیر گسترش حداکثری روابط اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و علمی باید تجربیات خود را در اختیار یکدیگر گذاشته و در همه صحنهها در کنار هم باشند.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: دو کشور در مسایل چند جانبه پروژههای مناسبی را در دستور کار قرار دادند که از جمله آن میتوان به احداث خط آهن و انتقال انرژی از ایران به تاجیکستان و نیز مسایل فرهنگی سه جانبه با افغانستان اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه ایران و تاجیکستان در خصوص بسیاری از موضوعات بینالمللی و منطقهای دارای اشتراک نظر هستند، اظهار داشت: هر دو کشور معتقدیم که هیچ کس نباید اجازه دهد که دشمنان قسم خورده دو ملت فرصت تسلط بر منطقه را پیدا کنند. ایران و تاجیکستان ضمن اینکه دوست همه ملتها هستند اما باید از استقلال و منافع ملتها دفاع کرده و اجازه ندهیم دیگران به بهانههای مختلف بر منطقه سیطره پیدا کنند.
رئیسجمهور همچنین با تبریک فرا رسیدن بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان اظهار داشت: ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان به رسمیت شناخت و این موضوع برای ایران بسیار ارزشمند است. چرا که آن را استقلال فرهنگ، تاریخ و ملت بزرگی میدانیم که شخصیتهای بزرگی را به جامعه بشری تحویل داده است.
امامعلی رحمان رئیسجمهور تاجیکستان نیز در این نشست مشترک خبری مذاکرات خود با دکتر احمدینژاد را بسیار سودمند و در فضایی صمیمی، برادرانه و با حسن تفاهم توصیف کرد و گفت: در نشست خصوصی و مشترک همکاریهای فیمابین و مهمترین مسایل منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم و معتقدیم رشد و تحکیم مناسبات دو کشور میتواند بر روند تعمیق، رشد و ثبات در منطقه تاثیرگذار باشد.
رئیسجمهور تاجیکستان با اشاره به اینکه ایران و تاجیکستان ظرفیتهای اقتصادی استفاده نشدهای برخوردار هستند بر لزوم شناسایی این ظرفیت ها اشاره کرد و گفت: تاجیکستان خواستار ایجاد روابط وسیع و گسترده و انجام پروژههای مشترک با جمهوری اسلامی ایران است.
وی همچنین با اشاره به موضوع افغانستان خاطر نشان کرد: از جامعه جهانی و تمامی جوامع بینالمللی بار دیگر دعوت میکنیم تا در روند استقرار صلح و ثبات در افغانستان شرکت کنند.
وی با اظهار خرسندی و قدردانی از احداث سد و نیروگاه "سنگ توده 2" توسط متخصصان ایرانی همزمان با بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان این پروژه را بهترین هدیه جمهوری اسلامی ایران به مردم تاجیکستان ارزیابی کرد و گفت: تاجیکستان به دنبال انجام پروژههای مشترک گوناگونی با جمهوری اسلامی ایران است و این پروژهها را به نفع دو ملت میداند.
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