قزوین در ردیف 150 شهر مهم تاریخی جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه تقدیم سند 21 محلی قزوین که عصر یکشنبه با حضور آرین مولر مدیر بخش BLP سازمان

UNHABITAT سازمان ملل متحد، نصرتی شهردار قزوین، محمدزاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، اعضای شورای شهر و مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در محل شهرداری قزوین برگزار شد رضا پوروزیری اظهارداشت: این سند نوعی نگاه جدید به توسعه شهری است که توسط اعضای سازمان ملل متحد تهیه و از سال 2000 به کشورها توصیه شده تا در شهرهای بزرگ تاریخی اجرا شود.

وی افزود: این طرح در 11 کشور مهم جهان اجرایی شده و اولین سند در کشور است که به قزوین اختصاص دارد که پس از سه سال کار مستمر تهیه شده است.

پوروزیری تصریح کرد: در زمان تدوین این سند نقطه نظرات مختلفی مطرح و چالش های زیادی ایجاد شد که پس از جمع بندی نهایی و توافق جمعی به صورت فعلی درآمد که تقدیم شهرداری قزوین می شود.

وی یادآورشد: سند دستور کار 21 محلی یک سند رسمی است که به سفیر جمهوری اسلامی ایران هم ابلاغ شده و خوشبختانه از حمایت دولت نیز برخوردار است.

پوروزیری گفت: با انتخاب قزوین برای اجرای این سند در راستای ایجاد زندگی مناسب شهری خوشبختانه قزوین به عنوان یک شهر تاریخی و باستانی در ردیف 150 شهر مهم و بزرگ جهان قرار گرفته و گامی در مسیر جهانی شدن برداشته است.

وی افزود: این اتفاق موجب شده تا در سالهای اخیر بسیاری از افراد شاخص جهانی با سفر به قزوین با ظرفیتها و قابلیت های

گردشگری، شهرسازی و نیز باستانی این شهر بیشتر آشنا شوند و زمینه بهره مندی این شهر از امکانات بین المللی را فراهم کنند.

مدیر منطقه ای بخش BLP سازمان اسکان بشر ملل متحد در ایران گفت: قزوین این قابلیت را دارد تا به دلیل تاریخ پرافتخار و

فرهنگ غنی و نیز ویژگی های منحصر به فرد خود، شهری با آدرس جهانی باشد.

پوروزیری بیان کرد: این سند با نگاه به ارزشهای فضایی شهر قزوین تهیه شده و ویژگی های خاصی دارد که تاکنون بخوبی پیش رفته و امیدواریم در مرحله بعدی نیز با همکاری مردم و مدیران شهری روند اجرایی خود را بخوبی طی کند.

وی توسعه شهری را موضوعی مهم دانست و یادآورشد: تجربه شهرسازی در قزوین به عنوان یک شاخص می تواند در مقیاس جهانی نیز مورد توجه قرار گیرد و به معرفی بیشتر این شهر تاریخی کمک کند.