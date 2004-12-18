كتاب "حكمت و هنر نزد ابن عربي " منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" دكتر نصر الله حكمت، استاد فلسفه و عرفان دانشگاه شهيد بهشتي، كتاب "حكمت و هنر نزد ابن عربي" را تاليف كرده است كه به زودي توسط فرهنگستان هنر منتشر مي شود. اين كتاب مشتمل بر سه بخش است : در بخش اول مولف به بحث " انسان شناسي در نظر ابن عربي" پرداخته و آن را مقدمه اي براي ورود به بحث اصلي كتاب دانسته است. در بخش دوم موضوع "حكمت از نظر ابن عربي" بررسي شده و تفاوت هاي بنيادين آن با علم نيز مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش سوم كه موضوع اصلي كتاب را در بر دارد به بحث "هنر از نظر ابن عربي" پرداخته و با توجه به دو بخش پيشين هنر را سلوك معرفتي انسان در قوس صعود دانسته شده است.

دكتر حكمت اين كتاب را با تاكيد بر متون اصلي ابن عربي و تحليل مفاهيم مورد تاليف قرار داده است. مولف از شارحاني مانند: جامي، قيصري، قونوي، عبدالرزاق كاشاني، و از معاصران: دكترعفيفي، نصر حامد ابوزيد، دكتر جهانگيري استفاده برده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه جايگاه بررسي و تاليف كتابهايي در زمينه هنر ديني را چگونه مي دانيد و چرا بايد به انديشه هاي قدما در گستره هنر ديني پرداخت گفت : بحث هنر ديني از مباحث مهم در زمينه فلسفه هنر است و با توجه به گستردگي و اقبال عمومي به مباحث هنر ديني لازم است كه محققان به متون كلاسيك توجه ويژه اي داشته باشند و براي مباحث خود به سنت اصيل كشورمان هم توجه كنند. در چند سال اخير به چنين مباحثي توجه بسيار شده و نياز شديد به پژوهش در اين امر از سوي محققان بيشتر احساس مي شود.