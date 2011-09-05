فوتسال البرز نیازمند سالن اختصاصی است

عباس پورفلاح دبیر هیئت فوتبال استان البرزدر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه امسال مسابقات جام رمضان با کیفیت بالا برگزار شد و با همکاری تیم ها شاهد کوچکترین تنش در این مسابقات نبودیم.

وی تصریح کرد: مسابقات رده آزاد و ادارات در سطح کیفی بالایی برگزار شد و در روز پایانی نیز شاهد برگزاری دیدار های جذایی در این مسابقات بودیم.

پورفلاح با قدردانی از مسئولان کمیته برگزاری مسابقات و کمیته داوران گفت: تلاش ما جلب رضایت تیم ها و برگزاری مسابقات جذاب در طول ماه مبارک رمضان بود و امیدوارم به این هدف رسیده باشیم.

وی در پایان گفت: سالن اختصاصی نیاز فوتسال استان البرز است و امیدوارم مسئولان ورزش استان در این راستا حمایت لازم را داشته باشند.