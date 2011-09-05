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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

پورفلاح در گفتگو با مهر:

فوتسال البرز نیازمند سالن اختصاصی است

فوتسال البرز نیازمند سالن اختصاصی است

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت فوتبال استان البرز گفت: فوتسال این استان برای رشد و توسعه به سالن اختصاصی نیاز دارد.

عباس پورفلاح دبیر هیئت فوتبال استان البرزدر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه امسال مسابقات جام رمضان با کیفیت بالا برگزار شد و با همکاری تیم ها شاهد کوچکترین تنش در این مسابقات نبودیم.

 وی تصریح کرد: مسابقات رده آزاد و ادارات در سطح کیفی بالایی برگزار شد و در روز پایانی نیز شاهد برگزاری دیدار های جذایی در این مسابقات بودیم.

 پورفلاح با قدردانی از مسئولان کمیته برگزاری مسابقات و کمیته داوران گفت: تلاش ما جلب رضایت تیم ها و برگزاری مسابقات جذاب در طول ماه مبارک رمضان بود و امیدوارم به این هدف رسیده باشیم.

وی در پایان گفت: سالن اختصاصی نیاز فوتسال استان البرز است و امیدوارم مسئولان ورزش استان در این راستا حمایت لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1399390

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