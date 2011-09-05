حمیدرضا الوند با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: طرح توانمندسازی فرزندان مهر بهزیستی کشور با هدف سرمایه گذاری علمی و معنوی بر فرزندان تحت تکفل سازمان بهزیستی کشور در 4 زمینه عملیاتی خواهد شد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری معنوی در بین فرزندان مهر بهزیستی کشور با آموزش مفاهیم دینی و آشنایی فرزندان با آموزه های قرآن از جمله محورهای طرح توانمندسازی فرزندان مهر بهزیستی کشور است.

مسئول دفتر کانون و نوجوانان بهزیستی کشور گفت: براساس این طرح تمامی فرزندان تحت تکلف بهریستی کشور مکلف به آینده نگری علمی با فراگیری علوم رایانه ای هستند.

الوند ادامه داد: فراگیری یک ورزش پایه از بین سه رشته ژیمناستیک، شنا و دومیدانی برای فرزندان مهر بهزیستی در این طرح الزامیست.

وی یادآور شد: فراگیری یک زبان به عنوان زبان دوم در کنار مباحث درسی عمومی و آموزش یک مهارت برای اشتغال در بازار کار از دیگر الزامات تعریف شده برای فرزندان مهر بهزیستی کشور در قالب طرح توانمندسازی این فرزندان است.

مسئول دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور بیان داشت: طرح توانمند سازی فرزندان بهزیستی کشور نوشته شده که به محض تدوین آیین نامه اجرایی و تعیین اعتبارات این طرح در سال آینده اجرایی خواهد شد.