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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۲۱

سردار حسن خانی/

769 متهم در استان کردستان دستگیر شدند

769 متهم در استان کردستان دستگیر شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی کردستان از دستگیری 769 متهم در راستای اجرایی کردن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسن خانی در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان کردستان و برخورد با جرائم مختلف 769 متهم با تلاش پلیس این استان دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با اشاره به دستگیری 769 نفر متهم و کشف 521 هزار و256 عدد انواع داروی غیرمجاز گفت: در زمان اجرایی کردن این طرح همچنین 9 هزار و297 عدد انواع تجهیزات ماهواره ای و سی دی های غیرمجاز در راستای اجرایی کردن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: ماموران انتظامی استان کردستان در پی انجام طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مراتب را با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیسی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری در دستور کار خود قرار دادند و این طرح هم اکنون نیز با جدیت هرچه تمامتر ادامه دارد.

حسن خانی افزود: پلیس کردستان پس از تلاش های بی وقفه و شناسایی مخفیگاه متهمان در اقداماتی مجزا، تعداد 769 نفرمتهم به انواع جرائم و بزهکاری های اجتماعی از جمله تهیه و توزیع کنندگان مشروبات الکلی، مزاحمین خیابانی، بدحجابان، تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای، زنان خیابانی، تهیه و توزیع کنندگان محصولات ضد فرهنگی، افراد معتاد و مخلان امنیت اجتماعی را دستگیر کرده است.

وی از توقیف 92 دستگاه انواع وسیله نقلیه خبر داد و عنوان کرد: ماموران انتظامی کردستان از مخفیگاه متهمان هشت هزار و 246 لیتر مشروبات الکلی، چهار هزار و 824 عدد انواع مختلف تجهیزات ماهواره ای، 119 قبضه انواع سلاح سرد، چهارهزار و 473 عدد انواع سی دی غیر مجاز، 346 عدد آلات مربوط به قمار و 521 هزار و 256 عدد انواع داروهای غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان بیان کرد: نیروی انتظامی استان کردستان با قاطعیت با مخلان نظم اجتماعی برابر مقررات برخورد خواهد کرد و در این راستا باید از همکاری و مشارکت بسیار خوب مردم در راستای برخورد با جرائم این چنین در استان کردستان تقدیر کرد.

کد مطلب 1399485

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