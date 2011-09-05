769 متهم در استان کردستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسن خانی در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرایی کردن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در استان کردستان و برخورد با جرائم مختلف 769 متهم با تلاش پلیس این استان دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با اشاره به دستگیری 769 نفر متهم و کشف 521 هزار و256 عدد انواع داروی غیرمجاز گفت: در زمان اجرایی کردن این طرح همچنین 9 هزار و297 عدد انواع تجهیزات ماهواره ای و سی دی های غیرمجاز در راستای اجرایی کردن طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: ماموران انتظامی استان کردستان در پی انجام طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مراتب را با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی پلیسی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری در دستور کار خود قرار دادند و این طرح هم اکنون نیز با جدیت هرچه تمامتر ادامه دارد.

حسن خانی افزود: پلیس کردستان پس از تلاش های بی وقفه و شناسایی مخفیگاه متهمان در اقداماتی مجزا، تعداد 769 نفرمتهم به انواع جرائم و بزهکاری های اجتماعی از جمله تهیه و توزیع کنندگان مشروبات الکلی، مزاحمین خیابانی، بدحجابان، تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای، زنان خیابانی، تهیه و توزیع کنندگان محصولات ضد فرهنگی، افراد معتاد و مخلان امنیت اجتماعی را دستگیر کرده است.

وی از توقیف 92 دستگاه انواع وسیله نقلیه خبر داد و عنوان کرد: ماموران انتظامی کردستان از مخفیگاه متهمان هشت هزار و 246 لیتر مشروبات الکلی، چهار هزار و 824 عدد انواع مختلف تجهیزات ماهواره ای، 119 قبضه انواع سلاح سرد، چهارهزار و 473 عدد انواع سی دی غیر مجاز، 346 عدد آلات مربوط به قمار و 521 هزار و 256 عدد انواع داروهای غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کردستان در پایان بیان کرد: نیروی انتظامی استان کردستان با قاطعیت با مخلان نظم اجتماعی برابر مقررات برخورد خواهد کرد و در این راستا باید از همکاری و مشارکت بسیار خوب مردم در راستای برخورد با جرائم این چنین در استان کردستان تقدیر کرد.