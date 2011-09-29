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۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۷

بازیهای کم توانان ذهنی-ایتالیا

فوتسال ایران مقابل مجارستان به پیروزی رسید

فوتسال ایران مقابل مجارستان به پیروزی رسید

تیم فوتسال ایران دومین دیدار خود در چارچوب بازی های جهانی کم توانان ذهنی را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران که در بازی نخست با حساب 5 بر 3 از سد برزیل گذشته بود در دیدار شب گذشته با مجارستان با حساب 4 بر 2 پیروز شد و فردا در سومین دیدار به مصاف لهستان خواهد رفت.

 ایران در گروه B این رقابت ها قرار دارد و گروه A نیز شامل تیم های پرتغال، فرانسه، ایتالیا و استرالیا است. این مسابقات در "لیگوریا"ی ایتالیا در حال برگزاری است.

بازی های جهانی آیناس هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از برگزاری بازی های پارالمپیک برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر دنیا در هفت رشته دو و میدانی، فوتسال، بستکبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس و تنیس روی میز با هم به رقابت می پردازند.

ایران در دو رشته فوتسال و دو و میدانی در سومین دوره این رقابت ها حضور پیدا کرده است.
کد مطلب 1399503

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