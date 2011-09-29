فوتسال ایران مقابل مجارستان به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ایران که در بازی نخست با حساب 5 بر 3 از سد برزیل گذشته بود در دیدار شب گذشته با مجارستان با حساب 4 بر 2 پیروز شد و فردا در سومین دیدار به مصاف لهستان خواهد رفت.

ایران در گروه B این رقابت ها قرار دارد و گروه A نیز شامل تیم های پرتغال، فرانسه، ایتالیا و استرالیا است. این مسابقات در "لیگوریا"ی ایتالیا در حال برگزاری است.

بازی های جهانی آیناس هر چهار سال یک بار و یک سال پیش از برگزاری بازی های پارالمپیک برگزار می شود. در این مسابقات ورزشکارانی از سراسر دنیا در هفت رشته دو و میدانی، فوتسال، بستکبال، شنا، دوچرخه سواری، تنیس و تنیس روی میز با هم به رقابت می پردازند.

ایران در دو رشته فوتسال و دو و میدانی در سومین دوره این رقابت ها حضور پیدا کرده است.