جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فراهم شدن پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه کردستان گفت: دانشگاه کردستان طی تفاهمنامه ای که سال گذشته با اقلیم کردستان عراق به امضا رسانده بود آمادگی خود را جهت پذیرش دانشجوی عراقی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا اعلام کرد.

وی اظهار داشت: با اعلام آمادگی دانشگاه کردستان 40 دانشجوی مقطع کارشناسی جهت ادامه تحصیل از سوی کنسولگری ایران در عراق به این دانشگاه معرفی شدند که پس از بررسی مدارک آنان زمینه پذیرش 20 نفر فراهم شده است و انتظار می رود که این مهم از مهر ماه سال جاری در دانشگاه کردستان اجرایی شود.

رئیس دانشگاه کردستان افزود: در حال حاضر شرایط برای حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه کردستان فراهم شده اما تاکنون پاسخی از سوی مقامات عراقی در این خصوص داده نشده است و علاوه بر آمادگی پذیرش دانشجو از کشور عراق این آمادگی برای پذیرش دانشجوی خارجی از دیگر کشورهای جهان نیز وجود دارد.

امینی اظهار امیدواری کرد: با پذیرش دانشجویان عراقی در دانشگاه کردستان زمینه حضور دانشجو از دیگر کشورها نیز فراهم شده و این دانشگاه بتواند خود را جز دانشگاه های برتر ایران قرار داده و به عنوان یک دانشگاه بین المللی توان و ظرفیت خود را در پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف افزایش دهد.

وی در پایان یادآور شد: دانشگاه کردستان طی چند سال اخیر با رشد و توسعه بسیار سریعی مواجه بوده و با توجه به توجه ویژه دولت به این مرکز آموزش عالی انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.