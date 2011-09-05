هیئت ایرانی برای آزادی امام موسی صدر راهی لیبی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تحکیم وحدت در خصوص آزادی امام موسی صدر نامه ای به وزارت امور خارجه نوشت که متن کامل آن به شرح زیر است:

انی لاجد ریح یوسف لو لا ان تفندون/94 یوسف ، "این وظیفه جمهوری اسلامی است که باجدیت مسئله امام موسی صدر را پیگیری کند .در این سالهاغفلت شده است و باید جبران کنیم... باید تمامی راهها را تا آخر برویم حتی اگر به قطع رابطه با لیبی بینجامد. امام خامنه ای

و طنین این پیام رهبرمان است از سالها قبل که آراممان نمی گذارد تا در خبر مسرت بخش سرنگونی شیطان بیمار لیبی غرق درخوشحالی شویم و غفلت 33 ساله ادامه یابد...



سهیم شدن ما در شادی مسلمانان لیبی زمانی کامل میشودکه طلوع خورشید مفقودمان را در آسمان وطن نظاره کنیم و زمزمه این باشد که دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن...



مااعضای دفتر تحکیم وحدت از لحظه سرنگونی هم کاسه شیطان در پی جبران سالهای غفلت برآمیدم. غفلتی که از بی توجهی های نابخردانه و خرده گیریهای غرض ورزانه به تدبیر رندانه شهید دکتر چمران برای آزادی امام موسی تاریخ خورد و 33 سال قد کشید.



موسی و مصطفایی که اول بار سرزمین لبنان شناختشان و بعد...دشمن!



در روز شمار سالهای فراق، دشمن شناسی ما نیز به برکت هشدارهای مبصرانه رهبرمان افزون شده است. از همین روست که دوست داران امروز وی از شنیدن توجیهات این غفلت 33 ساله نه تنها متقاعد نشده اند بلکه تلخکامی جانشانرا پرکرده است.



وقتی تنها گروهی که تا امروز توانسته است در برابر نظامیان اسراییلی مبارزه کند شیعیان لبنان بوده اند یعنی همان دست پروردگان موسی و مصطفی...



وقتی حرکه المحرومین سازمان امل و مجلس اعلای شیعیان بخشی ازفعالیت 10 ساله امام است که تاریخ 50 ساله شیعیان لبنان بخود ندیده بود ...



دیگر چه جای تردید در اولویت مسئله امام صدر در انقلاب اسلامیمان بود؟؟؟!



اسراییل خود را به در و دیوار کوفت تا سرنوشت خلبان مفقودش "آراد" مشخص شود و ما...چه کردیم؟؟



ماجوانان ،غفلت 33 ساله راتوبه میکنیم و فریاد میزنیم مسئله امام صدر مسئله انقلاب است.



امروز ما اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور(دفترتحکیم وحدت) درخواست خود را در چند بند به اطلاع وزرات محترم خارجه میرسانیم و پیگیری مطالباتمان را خواستاریم:



1- گروهی که سابقه ملی- اسلامیشان از شفافیت کامل برخوردار است برای آزادی امام صدر راهی لیبی شوند.



2- هیاتی از نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی ناظر و پیگیر مسئله باشند.



3- وزارت محترم زمان اعزام رابه روشنی اعلام نمایند و از کلمات مبهم مثل " اسرع وقت" که بیشتر به سفسطه سیاسی می ماند استفاده نکنند.



درپایان قسم به 14 قرن غربت شیعیمان، قسم به لحظه لحظه واقعه کربلا و قسم به شهدای هشت سال دفاع مقدسمان، ما خاک بوسان مزارشان، نمی بخشیم اگر صاحب قدرتی در سرعت بخشیدن به این آزادی سستی کند و نیز هر تفکر نابخردانه را که بجای تلاش در به پایان رساندن تقویم هجرت لحظه ای دیگر برآن بیفزاید.



"خون نمیخوابد"چنین گفتند رندان پیش از این ، کیست که می خواهد از خون شهیدان بگذرد؟ و من الله التوفیق

