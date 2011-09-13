دکتر منوچهر صانعی دره‎بیدی در مورد جایگاه انسان‌شناسی در ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت: همه ادیان در حد دانش زمان خودشان قدمهای نسبتا مؤثری برداشته‏اند. هرچه دیرتر می‏‎رویم این اثر ضعیفتر می‏‎شود یعنی انسان‌شناسی در اسلام خیلی غنی تر و پربارتر از انسان‌شناسی در زرتشت است. هرچه جلوتر می‎رویم اسطوره‎ها کمرنگتر و واقعیتهای ملموس بیشتر می‎شوند.

وی افزود: در ادیان مسیحیت و اسلام که ادیان جدیدتری هستند وضع بهتر است. اما شاخه‎ای از هر دینی به نام عرفان و تصوف است که آنها بیشتر به ذات انسان پرداخته و کار کرده‎اند. برای مثال آنچه که امروز اگزیستانسیالیسم یا آنتروپولوژی یا اومانیسم نامیده می‎شوند اینها همه انسان‌شناسی و انسان گرایی را از دیدگاه خاصی بررسی کرده‎اند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: اینها را در همین سرزمین خودمان در عرفان اسلامی حالا به صورت نامنظم‏تر و پراکنده‎تر داریم. اینچنین است که قدمهای اولیه انسان‌شناسی را در ادوار ماقبل علمی همین ادیان برداشته‎اند که در جای خودش قابل تأمل و مفید بوده است.

صانعی در مورد اهمیت این رشته اظهار داشت: انسان که تنها موجود؛ با شعور عالی است که در طبیعت زندگی می‎کند در همین حال انسان منشأ ارزشگذاری است یعنی ارزشهای دینی، اخلاقی، هنری، علمی و سیاسی و ارزشهای دیگر کارکردهای ذهن انسان هستند. انسان قاعدتا خودش باید خودش را بشناسد و بداند کارکرد ذهنش جیست و این ارزشها از کجا آمده‎اند. از این نظر انسان‌شناسی رشته مهمی است.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه چرا انسان‌شناسی در دانشگاههای ما به صورت یک رشته مستقل شناخته نشده است نیز گفت: انسانشناسی به معنای که امروزه می‎‏فهمیم جدید و نو است. از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم توسط اروپائیان مثل آگوست کنت و دیلتای و جان استوارت میل و برخی دیگر از هنرمندان روی این رشته‌ها کار کردند. ولی اینکه انسان‌شناس بطور مستقل در دانشگاههای ما در نیامده است مثل این است که بگوییم چرا فلسفه تاریخ رشته مستقلی نیست خب مطلب نو است و ما لنگ لنگان در میان رشته‎های علوم انسانی داریم حرکت می‎کنیم و البته رشته انسان‌شناسی مانند بسیاری از مباحث دیگر علوم انسانی مورد توجه دانشگاههای ما نیست.