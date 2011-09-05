به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، ارزشیابی داروسازی و پیش کارورزی 17 شهریور 90 برگزار می شود و این گروه از افراد باید در وقت اداری روز چهارشنبه 16 شهریور با در دست داشتن مدارک لازم به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش پزشکی، دانش آموختگان خارج از کشور باید یک قطعه عکس 4 × 3 و کارت ملی (یا شناسنامه) را همراه داشته باشند.

داوطلبان رشته پزشکی می توانند به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان پور سینا، درب شمالی دانشگاه تهران، داوطلبان رشته داروسازی به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان پور سینا، درب شمالی دانشگاه تهران و داوطلبان رشته دندانپزشکی به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، مجاور سازمان انرژی اتمی مراجعه کنند.

آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، ارزشیابی داروسازی و پیش کارورزی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 17 شهریور 90 در محل پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بزرگراه شهید همت، مجاور برج میلاد برگزار می شود و داوطلبان باید یک ساعت پیش از آغاز آزمون، در محل حوزه برگزاری امتحان حاضر باشند.