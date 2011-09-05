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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

پور مهدی:

تیم کاشی روماک قهرمان فوتسال جام رمضان نایین شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان نایین گفت: تیم کاشی روماک قهرمان بازیهای فوتسال جام رمضان نایین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم پور مهدی یکشنبه شب در پایان مسابقات فوتسال جام ماه مبارک رمضان نایین در محل سالن امام علی (ع) اظهار داشت: مسابقات جام ماه مبارک رمضان شهرستان نایین امسال در دو رده بزرگسالان و نوجوانان برگزار شد.

وی ادامه داد:‌ در رده بزرگسالان 15تیم شرکت کردند که در مجموع 46بازی انجام و بیش از 190گل به ثمر رسید.

رئیس تربیت بدنی شهرستان نایین تصریح کرد: این مسابقات که به همت هیئت فوتبال و اداره تربیت بدنی شهرستان نایین برگزار شد از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود و میانگین بیش از چهار گل در هر مسابقه نیز نشان از جذابیت آن دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 10هزار نفر از این مسابقات دیدن کردند، افزود: در بازی فینال دو تیم کاشی روماک و شهرداری بافران روبه روی هم قرار گرفتند که این بازی پرحاشیه و پر برخورد با حساب یک بر صفر به نفع تیم کاشی روماک به پایان رسید.

پورمهدی افزود: در این دیدار چهار بازیکن کارت زرد دریافت کردند و یک بازیکن از تیم کاشی روماک با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد.

وی تصریح کرد: در نهایت تیمهای کاشی روماک نایین، شهرداری بافران و کاشی نایین در این مسابقات به ترتیب حائز رتبه‌های اول تا سوم شدند و تیم شهدای بسیج کمیل نیز به عنوان تیم اخلاق این مسابقات معرفی شد.

رئیس تربیت بدنی نایین اضافه کرد: حمید رضا افضل آقایی بازیکن تیم منتظران مهدی به عنوان بهترین دروازه‌بان و بازیکن اخلاق و حامد عرب بازیکن تیم صنایع توکل نیز با 15گل زده به عنوان آقای گل مسابقات معرفی شدند.

کد مطلب 1399617

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