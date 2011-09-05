وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت جاری بودن فرامین قرآن در زندگی افراد اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری دومین دوره آزمون شفاهی حفظ قرآن کریم در کرمان ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه به خصوص نسل جوان است.

محمدی تعداد افراد شرکت کننده در آزمون مذکور را 85 نفر عنوان کرد و ابراز داشت: از این تعداد 43 نفر حافظ کل قرآن و 42 نفر حافظ 20 جزء از قرآن کریم هستند.

وی تاریخ برگزاری آزمون را از 13 شهریور ماه تا 17 شهریور ماه عنوان کرد و گفت: در این دوره حافظانی از کرمان، بم، جیرفت و سیرجان حضور دارند.

این مسئول بر لزوم گسترش فرهنگ قرآنی در بین احاد جامعه تاکید کرد و ابراز داشت: از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا می توان به برگزاری کلاس های و دوره های قرآنی، برگزاری محافل و مجالس انس با قرآن، برپایی نمایشگاه های تولیدات قرآنی اشاره کرد.