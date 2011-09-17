دکتر محمد بقایی ماکان در مورد جایگاه انسان‌شناسی در ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت: سعی همه ادیان بر اعتلای نام انسان است. این هدف را در شیوه‎های مختلف دنبال کرده‎اند که می‎توان حاصل آن را در طول تاریخ زندگی بشر مشاهده کرد .

وی افزود: ولی در عرفان ایرانی که متأثر از دیدگاههای اسلامی است الگویی برای پدید آمدن انسان متعالی و کمال یافته وجود دارد که به نظر نمی‏رسد بتوان نمونه آن را در دیگر نحله‎ها و شیوه‎های تفکر یافت و آن رسیدن انسان به منزلتی است که حتی اراده خداوند مبتنی بر اراده او می‎شود و این همان "انسان کامل" است.

بقایی ماکان درباره اهمیت رشته انسان شناسی گفت: طبیعی است که پرداختن به انسان شناسی سبب اعتلای اندیشه فرد و در نتیجه پیشرفت اخلاقی جامعه می‎شود و همدلی و همبستگی حاصل از آن، سبب از بین بردن بسیاری از تنشها، بد اندیشی‎ها و ناملایمات زمانه می‎شود که تحت تأثیر ماشینیسم قرار دارند.

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه در مورد اینکه چرا رشته انسان‌شناسی در دانشگاههای ما بعنوان رشته مستقل شناخته نشده است نیز اظهار داشت: دانشگاههای ما به لحاظ محتوایی دارای ایرادهای قابل توجهی هستند، از جمله اینکه در رشته‎های علوم انسانی به خصوص فلسفه و روانشناسی موضوعاتی تدریس می‎شوند که مطلقا به کار دنیای امروز و انسان جدید نمی‎آیند.

وی افزود: امروزه به بسیاری مسائل مهم و انسان ساز توجهی نمی‎شود. برای مثال در یکصد سال اخیر اندیشمندان انسان اندیش در همین دنیای اسلام سر برآورده‎اند که آموزه‎های آنها اگر نه بعنوان رشته دانشگاهی حداقل می‎تواند بعنوان واحد درسی در دانشگاهها مطرح شود. ولی اکنون شوربختانه بر رشته‎های علوم انسانی در دانشگاههای ما خاکستر قرون کهن نشسته است.