دکتر محمد بقایی ماکان در مورد جایگاه انسانشناسی در ادیان مختلف به خبرنگار مهر گفت: سعی همه ادیان بر اعتلای نام انسان است. این هدف را در شیوههای مختلف دنبال کردهاند که میتوان حاصل آن را در طول تاریخ زندگی بشر مشاهده کرد .
وی افزود: ولی در عرفان ایرانی که متأثر از دیدگاههای اسلامی است الگویی برای پدید آمدن انسان متعالی و کمال یافته وجود دارد که به نظر نمیرسد بتوان نمونه آن را در دیگر نحلهها و شیوههای تفکر یافت و آن رسیدن انسان به منزلتی است که حتی اراده خداوند مبتنی بر اراده او میشود و این همان "انسان کامل" است.
بقایی ماکان درباره اهمیت رشته انسان شناسی گفت: طبیعی است که پرداختن به انسان شناسی سبب اعتلای اندیشه فرد و در نتیجه پیشرفت اخلاقی جامعه میشود و همدلی و همبستگی حاصل از آن، سبب از بین بردن بسیاری از تنشها، بد اندیشیها و ناملایمات زمانه میشود که تحت تأثیر ماشینیسم قرار دارند.
این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه در مورد اینکه چرا رشته انسانشناسی در دانشگاههای ما بعنوان رشته مستقل شناخته نشده است نیز اظهار داشت: دانشگاههای ما به لحاظ محتوایی دارای ایرادهای قابل توجهی هستند، از جمله اینکه در رشتههای علوم انسانی به خصوص فلسفه و روانشناسی موضوعاتی تدریس میشوند که مطلقا به کار دنیای امروز و انسان جدید نمیآیند.
وی افزود: امروزه به بسیاری مسائل مهم و انسان ساز توجهی نمیشود. برای مثال در یکصد سال اخیر اندیشمندان انسان اندیش در همین دنیای اسلام سر برآوردهاند که آموزههای آنها اگر نه بعنوان رشته دانشگاهی حداقل میتواند بعنوان واحد درسی در دانشگاهها مطرح شود. ولی اکنون شوربختانه بر رشتههای علوم انسانی در دانشگاههای ما خاکستر قرون کهن نشسته است.
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