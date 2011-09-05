مهدی جعفری یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کادر فنی تیم فوتسال صبای قم نگران آسیب‌دیدگی و محرومیت دو بازیکن کلیدی خود به سبب ممکن نبودن استفاده از آنها در دیدار عصر امروز هستند، اظهار داشت: دیدار عصر دوشنبه صبای قم برابر فیروز صفه اصفهان در هفته دوم از دور رفت رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور از حساسیت‌های زیادی برخوردار است.



وی ابراز داشت: با این حال شرایط تیم بسیار خوب است، تیم خوب تمرین کرده و تمام نفرات هم از نظر روحی و هم از نظر جسمانی در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌برند.



سرپرست تیم فوتسال صبای قم ادامه داد: تیم فوتبال صبای قم در دیدار امروز برابر فیروز صفه اصفهان نخستین بار در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال در بازی‌های خارج از خانه به میدان می‌رود و انشاءالله هدف اصلی ما کسب سه امتیاز است.



وی با اشاره به دو بازیکن مصدوم این تیم در دیدار امروز مقابل تیم فیروز صفه اصفهان، یاد آور شد: متاسفانه سیدوحید غیاثی در دیدار قبلی مقابل تیم فوتسال پرسپولیس تهران از ناحیه پا آسیب دید و همین مشکل برای حمید ذوالفقاری دیگر مهره کلیدی تیم ما اتفاق افتاده است که به اجبار آنها را در بازی امروز برابر حریف اصفهانی در اختیار نخواهیم داشت.



جعفری یگانه با اشاره به وضعیت تیم صبای قم در آستانه این دیدار حساس اظهار داشت: یک روز پیش از مسابقه امروز وارد اصفهان شده ایم تا بازیکنان تیم از نظر شرایط آب و هوایی بیشتر آشنا شوند، ضمن اینکه این نخستین بازی ما در خارج از خانه است و باید با شرایط سالن میزبان نیز آشنا می شدیم.



وی تصریح کرد: عملکرد خوب تیم در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور برابر تیم‌ فوتسال پرسپولیس تهران تبریز سبب شده است تا بازیکنان ما از نظر روحی در شرایط مطلوبی باشند، ضمن اینکه با سه ماه تمرین مداوم و با برنامه، خوشبختانه از نظر جسمانی نیز خوشبختانه تیم به مرز آمادگی خوبی رسیده است.



سرپرست تیم فوتسال صبای قم تاکید کرد: بازیکنان ما به خوبی می‌دانند که نباید از نتایج بازی‌ هفته نخست مغرور شوند و با توجه به شرایط ویژه بازی مقابل فیروز صفه اصفهان ، باید در این دیدار با جنگندگی و ارائه بازی هوشمندانه از حریف امتیاز بگیرند.



وی ابراز داشت: وظیفه کادر مدیریت و سرپرستی تیم فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای تیم در راه حضوری موفق در تمام بازی‌های لیگ برتر است و ازسوی مسئولان استان قم تا کوچک‌ترین عضو تیم تا کنون تلاش‌های زیادی برای تقویت تیم صورت گرفته است.



جعفری یگانه افزود: آخرین تمرین تیم فوتسال صبای قم پیش از دیدار حساس امروز دوشنبه برابر تیم فوتسال فیروز صفه اصفهان در حالی برگزار شد که بازیکنان خود را آماده دیدار با حریف خود کرده اند و از روحیه خوبی نیز برخوردار ند.



گفتنی است: دیدار صبای قم و فیروز صفه اصفهان از ساعت 17 امروز دوشنبه چهاردهم شهریور ماه در سالن پیروزی اصفهان برگزار می‌شود.

