کاهش فرزندان مقیم در مراکز شبانه روزی از اهداف بهزیستی خراسان رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره بختیاری صبح دوشنبه در دومین روز از همایش کاربردی مدیران بهزیستی استان در تربت جام اظهار کرد: امسال در جهت توانمندسازی جمعیت هدف و خارج سازی مددجویان از چتر حمایتی مستمر بهزیستی، اقدامات و برنامه های زیادی اجرا می شود که عمده آنها در مراکز تحت پوشش انجام می گیرد.

وی بیان کرد: البته این کار با نظارت مددکاران صورت می گیرد و سرنوشت آینده کودکان تحویل داده شده، توسط مددکاران به صورت مستمر پی گیری می شود.

وی از تشکیل گروه های همیار فرزندان تحت پوشش بهزیستی در شهرستان های استان خبر داد و گفت: همچنین ارتقا سطح تحصیلی و تربیتی فرزندان بهزیستی، تقویت جنبه های فرهنگی و دینی در مراکز شبه خانواده، حضور فعالانه مددکاران در روند آموزش و پرورش این عزیزان، افزایش مهارت های حرفه ای در بین فرزندان و آموزش مهارت های زندگی برای سنین پایین تر، از سایر روش های توانمندسازی جمعیت هدف بهزیستی است.

وی از توانمندسازی ورودی های بخش آسیب های اجتماعی به بهزیستی یاد کرد و گفت: در این بخش نیز آموزش فرهنگی، حرفه ای و دینی و آماده سازی این افراد برای ورود مجدد به جامعه از راهکارهای توانمندسازی این گروه است.