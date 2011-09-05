ششمین نمایشگاه صنعت مرغداری در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نمایشگاه گفت: نمایشگاه کشاورزی همدان بزرگترین نمایشگاه در زمینه ادوات کشاورزی، دام و طیور و صنایع وابسته در غرب کشور است.

محمدرضا بیاناتی با بیان اینکه این نمایشگاه تجلی گاهی از پتانسیل ها و امکانات بالقوه این صنعت به شمار میرود، افزود: نمایشگاه کشاورزی همدان در سطح کشور ممتاز است و با نمایشگاه‌های بزرگ در سطح آسیا قابل رقابت است.

بیاناتی افزود: حضور شمار زیادی از واحد‌های خارجی در این نمایشگاه و روند رو به رشد این امر گواهی روشن بر این مدعاست.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه باید همه ساله با قدرت و قوتی بیش از پیش برگزار شود، گفت: در اینصورت جلوه‌های توان و پتانسیل سرشار استان همدان و منطقه غرب کشور مجال بیشتری برای بروز پیدا می کند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان همدان ادامه داد: در این نمایشگاه بیش از 120 واحد از استان‌های تهران، فارس، خراسان مرکزی، آذرباییجان غربی، آذرباییجان شرقی، یزد، کرمان، قم، مازندران، مرکزی، کردستان، البرز و همدان حضور دارند.

بیاناتی گفت: شرکت کنندگان محصولات خود را در سه سالن ابن سینا، الوند و هگمتانه و فضای باز نمایشگاه بین‌المللی استان همدان در فضایی به وسعت هشت هزار متر مربع به نمایش گذاشته اند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت پنج روز میزبان بازدید کنندگان است، گفت: در این نمایشگاه در رسته ادوات کشاورزی انواع تراکتورهای سبک و سنگین، کمباین، گاوآهن و خاک ورزهای حرفه‌ای و حفاظتی ارائه شده است.

بیاناتی با اشاره به اینکه انواع کودهای شیمیایی و بیولوژیک و تجهیزات مربوط به سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی و لوله و اتصالات و سازه‌های گلخانه‌ای در این نمایشگاه ارائه شده است، گفت: مکمل‌های غذایی خوراک دام و طیور و انواع دستگاه‌های شیر دوشی و سیستم‌های تهویه سالن های مرغداری نیز در این مکان عرضه شده است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی استان همدان یادآور شد: وجود نمایندگی‌هایی از کشورهای کانادا، انگلیس، آلمان، تایوان، چین و ونزوئلا از نکات بارز این نمایشگاه به شمار میرود و دو شرکت بزرگ از ایتالیا و ترکیه به صورت مستقیم در این نمایشگاه حضور دارند.

بیاناتی افزود: هشتمین نمایشگاه کشاورزی (ماشین آلات، نهاده ها، سیستم های آبیاری و گلخانه ای) و ششمین نمایشگاه صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات تا 17 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های همدان پذیرای بازدید کنندگان و متخصصان است.