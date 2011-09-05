ادارات دولتی برای هفته دفاع مقدس برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعادت جلال دوست ظهر دوشنبه در دومین جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس خراسان شمالی اظهار داشت: دستگاه ها بایستی صادقانه برای این هفته برنامه ریزی داشته باشند و سعی کنند برنامه های قابل اجرا را اعلام و اجرایی کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 200 مصوبه از مرکز استان به دبیر ستاد اعلام شده است و ستاد های مشابه استانی نیز در شهرستان های استان تشکیل شده است.

وی افزود: 20 برنامه عمومی نیز از طرف ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این هفته اجرا می شود.

جلال دوست همچنین گفت: این ستاد با 13 کمیته برنامه های هفته گرامی داشت دفاع مقدس را برگزار می کند.