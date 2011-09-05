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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

سرهنگ جلال دوست:

ادارات دولتی برای هفته دفاع مقدس برنامه ریزی کنند

ادارات دولتی برای هفته دفاع مقدس برنامه ریزی کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: دبیرستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس خراسان شمالی گفت: دستگاههای اجرایی صادقانه برای هفته دفاع مقدس برنامه ریزی کنند و از گزارش دهی و اعلام برنامه های کلی بپرهیزند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعادت جلال دوست ظهر دوشنبه در دومین جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس خراسان شمالی اظهار داشت: دستگاه ها بایستی صادقانه برای این هفته برنامه ریزی داشته باشند و سعی کنند برنامه های قابل اجرا را اعلام و اجرایی کنند.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 200 مصوبه از مرکز استان به دبیر ستاد اعلام شده است و ستاد های مشابه استانی نیز در شهرستان های استان تشکیل شده است.

وی افزود: 20 برنامه عمومی نیز از طرف ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این هفته اجرا می شود.

جلال دوست همچنین گفت: این ستاد با 13 کمیته برنامه های هفته گرامی داشت دفاع مقدس را برگزار می کند.

 

کد مطلب 1399730

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