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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

با حضور وزیر ارشاد/

بزرگداشت روز صنعت چاپ فردا برگزار می‌شود

بزرگداشت روز صنعت چاپ فردا برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت روز صنعت چاپ، فردا سه‌شنبه 15 شهریور با حضور وزیر ارشاد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت روز صنعت چاپ فردا (سه‌شنبه 15 شهریورماه) با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتحادیه و تشکل‌های صنفی چاپ و جمعی از اهالی و خانواده بزرگ صنعت چاپ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این مراسم که در قالب یازدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ برگزار می‌شود، ضمن قرائت بیانیه اتحادیه و تشکل‌های صنعت چاپ از 5 تن از پیشکسوتان صنعت چاپ تجلیل به عمل خواهد آمد.

این مراسم با حضور جمعی از نمایندگان رسانه‌ها از ساعت 18 تا 20 در تالار وحدت واقع در خیابان حافظ ـ خیابان شهریار برگزار می‌شود.

کد مطلب 1399757

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