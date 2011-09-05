به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگداشت روز صنعت چاپ فردا (سه‌شنبه 15 شهریورماه) با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتحادیه و تشکل‌های صنفی چاپ و جمعی از اهالی و خانواده بزرگ صنعت چاپ در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این مراسم که در قالب یازدهمین دوره جشنواره صنعت چاپ برگزار می‌شود، ضمن قرائت بیانیه اتحادیه و تشکل‌های صنعت چاپ از 5 تن از پیشکسوتان صنعت چاپ تجلیل به عمل خواهد آمد.

این مراسم با حضور جمعی از نمایندگان رسانه‌ها از ساعت 18 تا 20 در تالار وحدت واقع در خیابان حافظ ـ خیابان شهریار برگزار می‌شود.