شعرهای زمستانی یک شاعر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله بخشوده درباره کتاب «باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد» گفت: این کتاب در قالب اشعار سپید، نیمایی و قالب‌های هایکو و طرح،سروده و منتشر شده است.

بخشوده که با پایگاه خبری حوزه هنری سخن گفت، افزود: اشعار کتاب «باران بر گورهای کهنه اریب می بارد» در فضاهای طبیعت گرایانه و مسائل اجتماعی است و سعی کرده‌ام زبان خاصی در این شعرها داشته باشم، به ویژه در 10 شعر اول کتاب فضای متفاوتی از آثار دیگرم به وجود آورده‌ام.

بخشوده با تاکید بر اینکه شعرهای کتاب اغلب توصیف زمستان است، گفت: اما این توصیفات معجونی از طبیعت و زندگی روزمره انسان هاست و سعی کرده ام در فضایی زمستانی به مسائل اجتماعی بپردازم.

کتاب «باران بر گورهای کهنه اریب می‌بارد» در شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است.