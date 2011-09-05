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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

طی سال جاری/

پنج هزار تن کالا از خراسان شمالی صادر شد

پنج هزار تن کالا از خراسان شمالی صادر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرگ خراسان شمالی گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری پنج هزار و 491 تن کالا به ارزش سه میلیون و 668 هزار و 602 دلار از استان صادر شده است.

جواد جعفری در گفتگو با مهر، اظهار داشت: طی همین مدت 173 مورد اظهار نامه دریافت شده است که 77 مورد مربوط به صادارات کالا، 38 مورد مربوط به واردات و 58 مورد نیز مربوط به خروج موقت کالا بوده است.

وی عمده کالاهای صادراتی را صنایع پتروشیمی، سیمان، صنایع فولادی، صنایع پلاستیکی و ایزوگام عنوان کرد و گفت: کشورهای هدف استان برای صادرات کشورهای چین، ترکیه، آسیای میانه، افغانستان و عراق هستند.

مدیرکل گمرک خراسان شمالی همچنین سهم کالاهای وارداتی به استان طی همین مدت را سه هزار و 819 تن کالا عنوان کرد و در خصوص ارزش دلاری کالاهای وارداتی نیز گفت: این میزان کالا به ارزش دلاری دو میلیون و 936 هزار و 441 دلار وارد استان شده است.

کد مطلب 1399789

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