بهبهان دارای نخبگان برجسته است

بهبهان - خبرگزاری مهر: شهردار بهبهان گفت: برای پیشرفت بهبهان تلاش، همدلی و اتفاق نظر همه مسئولان و دست اندرکاران به ویژه همشهریانی که دارای پستهای کلیدی و وظایف مهم هستند لازم است .

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بهادری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه بهبهان یکی از شهرهای حساس و سیاسی استان خوزستان به شمار می رود اظهار داشت: بهبهان شهری عالم پرور و دارای نخبگان برجسته ای است و نخبگانی که بعضا در پایتخت و مرکز استان دارای پستهای کلیدی بوده و وظایف مهمی را برعهده دارند از اهالی این شهر هستند.
 
وی با بیان اینکه علت پیشرفت در شهرهای مختلف استان در زمینه های مختلف به خصوص عمران شهری وجود همدلی و اتفاق نظر بین مسئولان است افزود:  می طلبد که همه دست اندرکاران و متولیان امر به ویژه همشهریانی که دارای پستهای کلیدی و وظایف مهم هستند و مسلما دل در گرو پیشرفت و عمران و آبادانی هرچه بیشتر زادگاه خود داشته و دارند در جهت پیشرفت هرچه بیشتر این شهرستان اقدام کنند.


شهردار بهبهان با بیان عملکرد یکساله شهرداری عنوان کرد: با همدلی و توافقی که با شورای اسلامی شهر انجام گرفته توانسته ایم خدمات رفاهی و عمرانی قابل توجه ای به شهروندان ارائه کنیم ولی به این خدمات ارائه شده قانع نیستیم و تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر انجام می دهیم.

وی ضمن بیان اینکه شهردار یک شخصیت حقوقی است و شهرداران موظف به انجام تعهدات شهردار قبل هستند گفت: قبل از تشکیل شوراها نیز این شهرستان دارای شهرداران توانمندی بوده که هرکدام خدمات شایان توجه ای را به شهروندان ارائه کرده اند.
