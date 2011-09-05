به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه در حاشیه این مراسم اظهار داشت: پل کهیر در 60 کیلومتری محور کنارک - جاسک بر روی رودخانه کهیر واقع شده است.

علی محمد آزاد گفت: رودخانه کهیر در فواصل پر آبی همواره با طغیان خود چندین بار در ماه این محور راهبردی و اقتصادی را مسدود می کرد.

وی افزود: در این راستا دولت در نخستین دور از سفرهای استانی، مطالعه ترمیم و ایجاد هفت دستگاه پل بزرگ را بر روی این محور در دستور کار خود قرار داد.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: با پایان یافتن مطالعات در دور دوم سفرهای استانی، دولت اعتبار ویژه ای را در این زمینه از محل اعتبارهای ملی اختصاص داد و این طرح مهم اجرایی شد.

وی گفت: پل کهیر به طول 400 متر، دارای 20 دهانه 20 متری است که با صرف هزینه 120 میلیارد ریال افتتاح شد.

وی افزود: این پل از نوع پایه شمعی با عرشه بتنی است که طی دو سال با تلاش متخصصان داخلی ساخته شد.

آزاد اظهار داشت: همچنین به منظور توسعه این محور عملیات اجرایی پل رابچ بر روی یکی دیگر از رودخانه های طغیان گر منطقه شروع شد.

وی گفت: رودخانه رابچ از دیگر رودخانه های محلی بود که همواره محور حساس کنارک به جاسک را مسدود می کرد.

وی افزود: این پل نیز از نوع پایه شمعی با عرشه بتنی است که بر اساس برنامه ریزی ها در 25 دهانه 20 متری ساخته می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بر اساس برآوردها، ساخت این پل 300 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که از محل اعتبارهای دور دوم سفر تامین می شود.

وی گفت: احداث پل کارواندر نیز اکنون در مرحله مطالعه قرار داد و با پایان سال اجرایی می شود.

وی افزود: محور کنارک - جاسک به طول 300 کیلومتر از محورهای مهم و حساس منطقه است که دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان را به هم متصل می کند.

آزاد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر توسعه این محور تاکید داشتند، ایشان در سفر اخیر خود به هرمزگان بار دیگر بر توسعه محور و سواحل مکران تاکید کردند.

وی گفت: دولت نیز در این راستا ساخت هفت دستگاه پل بزرگ بیر، سیرکان، کهیر، بندینی، زرآباد، کارواندر و رابچ را به منظور توسعه این محور را در دستور کار خود قرار داده بود.

وی افزود: پل سیرکان با پنج دهانه 20 متری و بیر با هفت دهانه 20 متری سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفتند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: عملیات اجرایی پل بندینی با 15 دهانه 20 متری تا پایان امسال به پایان می رسد.

بازدید از عملیات اجرایی سد بزرگ کهیر از دیگر برنامه های استاندار سیستان و بلوچستان در سفر به کنارک بود.