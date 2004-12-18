نايب رييس دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت و گو با "مهر": بررسي طرح تحقيق و تفحص از صنايع پتروشيمي به تاخير افتاد

نايب رييس دوم كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام كرد : بحث تحقيق و تفحص از صنايع پتروشيمي در كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي به درخواست عده اي از نمايندگان به تاخير افتاد .

حميد رضا كاتوزيان در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب افزود: مطرح كنندگان موضوع تحقيق و تفحص از صنايع پتروشيمي درخواست كردند با تاخير در بررسي اين موضوع اطلاعات خود را در اين باره كامل تر كنند .

وي گفت : مسايل زيست محيطي و نحوه انعقاد قراردادهاي پتروشيمي از مهمترين موضوعاتي هستند كه مطرح كنندگان تحقيق و تفحص خواستار شفاف شدن آنها شده اند .

محمد سعيدانصاري يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي كه يكي از مطرح كنندگان بحث تحقيق و تفحص از صنايع پتروشيمي محسوب مي شود در اين باره گفت : هم اكنون تعداد زيادي از طرح هاي پتروشيمي آثار زيان بار زيست محيطي به همراه دارند كه بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد چرا كه مسائل زيست محيطي امروزه به يكي از مهمترين معضلات تبديل شده است .

وي اضافه كرد : از سويي ديگر ، مباني و چگونگي قراردادهاي پتروشيمي بايد در مجلس شوراي اسلامي توسط مديران اين بخش تشريح شود .

