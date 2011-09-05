تاکید وزیر کشاورزی ارمنستان بر توسعه همکاری ها با آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سرگئی کاراپتیان ظهر دوشنبه در جریان سفر یک روزه به آذربایجان شرقی و در دیدار با استاندار این استان ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران و آذربایجان شرقی گفت: ارمنستان با ایران به ویژه آذربایجان شرقی دارای مشترکات فراوان تاریخی و فرهنگی است و مناسبات دو جانبه می تواند افزایش یابد.

وی اظهار داشت: تجارت بین دو کشور در حال توسعه بوده و دستاوردهای فراوانی در حوزه تجارت بین ایران و ارمنستان حاصل شده است.

وزیر کشاورزی ارمنستان با اشاره به ابراز علاقمندی فعالان حوزه کشاورزی برای فعالیت در ارمنستان، افزود: اتباع ایرانی زیادی در ایروان و دیگر شهرهای ارمنستان حضور دارند که فعالیت های مختلف کشاورزی، تجاری و بازرگانی داشته و موفقیت های قابل توجهی را کسب کرده اند.

وی از پیشرفت های ایران در زمینه تحقیقات کشاورزی و مجتمع های صنعتی این حوزه اظهار شگفتی کرد و گفت: آذربایجان شرقی نیز به عنوان استانی پیشرو در حوزه کشاورزی، به مراحل قابل قبولی از پیشرفت و توسعه دست یافته که مجتمع تراکتورسازی و کارخانجات صنایع شیر ایران گواه این ادعاست.

کاراپتیان، همچنین از استقبال کشورمان در استفاده از ایستگاه های ضدتگرگ ارمنستان اظهار خوشحالی کرد و افزود:ارمنستان آماده است در خصوص توسعه استفاده از این ایستگاه ها با ایران همکاری گسترده ای داشته باشد.

وزیر کشاورزی ارمنستان، همچنین به رضایتمندی ارامنه ساکن در ایران و آذربایجان شرقی اشاره و تصریح کرد: ارمنستان و ایران روابطی تاریخی و پرقدمت با همدیگر داشته و نمودار این مساله حضور ارامنه در ایران و تبریز است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به مفید بودن سفر به آذربایجان شرقی، خواستار تداوم تبادل هیئت های کارشناسی برای تعمیق همکاری ها شد و گفت: در جریان حضور هیئت های کارشناسی، امکان بررسی زمینه های همکاری مشترک و مورد علاقه طرفین وجود دارد.

در این دیدار، احمد علیرضا بیگی استاندار آذربایجان شرقی هم با ابراز خوشحالی از سفر وزیر کشاورزی ارمنستان در این استان، خطاب به سرگئی کاراپتیان گفت: حضور شما در آذربایجان شرقی و ایران با توجه به روابط سیاسی مطلوب میان طرفین مشکلات موجود را مرتفع خواهد کرد.

وی افزود: آذربایجان شرقی به عنوان تنها استان همسایه ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران برای تعمیق همکاری ها و افزایش مناسبات آمادگی کامل دارد و حضور وزیر کشاورزی ارمنستان برای استحکام این مناسبات می تواند عامل بسیار موثری باشد.

استاندار آذربایجان شرقی به مشترکات تاریخی و فرهنگی بین ایران و ارمنستان اشاره کرد و افزود: همزیستی مسالمت آمیز ارامنه در ایران گواه این ادعاست.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی منطقه و معادلات سیاسی، وظایف ایران و ارمنستان را برای توسعه همکاری ها سنگین می کند، اضافه کرد: مواضع مشترک سیاسی ایران و ارمنستان در زمینه های مختلف حکایت از تعامل مثبت بین این دو کشور است.

بیگی، با تاکید بر اینکه اراده توسعه همکاری های دو جانبه توسط تصمیم گیران سیاسی کشورمان وجود دارد، اضافه کرد: آذربایجان شرقی با دارا بودن استعدادهای بالقوه در حوزه های مختلف می تواند کانون مناسبات دو جانبه باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به سابقه 10 ساله همکاری این استان با ارمنستان، افزود: هم اکنون آذربایجان شرقی از حیث تولید ماشین آلات کشاورزی سرآمد استان های ایران بوده و در خصوص پیشرفت های علمی با میزبانی مرکز تحقیقات دیم کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و مجتمع سرم سازی رازی دارای جایگاه بسیار مطلوبی است.

به گفته وی، آذربایجان شرقی علاوه بر دارا بودن ظرفیت های مورد اشاره، 20 درصد از مواد غذایی و 50 درصد از شیرینی و شکلات کشور را تولید می کند که می تواند دستمایه خوبی برای تعمیق مناسبات میان این استان و ارمستان باشد.

وی همچنین با اشاره به واردات دام زنده از ارمنستان به ایران طی سال های گذشته، از انتقال این دام ها به روش سنتی انتقاد کرد و گفت: در صورت ارائه تضمین های لازم و شفاف سازی قوانین سرمایه گذاری توسط ارمنستان، سرمایه گذاران ایرانی مایل به حضور فعال در این زمینه و ایجاد تحول هستند.

استاندار آذربایجان شرقی، اضافه کرد: ارمنستان به لحاظ فقدان مشکل کم آبی منابع، می تواند در تولید علوفه مورد نیاز دام های کشورمان نقش آفرینی کرده و شرایطی را که برای دو طرف برد- برد باشد، فراهم نماید.

وی همچنین با اظهار نگرانی از مرتفع نشدن مشکل ریختن ضایعات کارخانه مس ارمنستان به رودخانه ارس، تداوم این مساله را زمینه ساز بروز مشکلات جدی برای ساکنان حریم این رودخانه دانست و گفت: پیگیری های ایران در این زمینه به نتیجه ای منجر نشده که امید می رود این سفر بتواند مشکلات پیش رو را حل و فصل کند.

بیگی در این دیدار از وزیر کشاورزی ارمنستان خواست ضمن ابلاغ سلام های گرم او، دعوت مدیریت ارشد آذربایجان شرقی برای حضور استاندار"سیونیک" ارمنستان در آذربایجان شرقی را ابلاغ کند.

در این نشت، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و سفیر ارمنستان در ایران طی سخنان جداگانه ای به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

وزیر کشاورزی ارمنستان در سفری سه روزه در ایران به سر می برد و امروز نیز به آذربایجان شرقی سفر کرده است.سفیر ارمنستان در ایران و مدیرکل امور بین المللی وزارت کشاورزی ارمنستان، کارپتپیان را در این سفر همراهی می کنند.

بازدید از مجتمع تراکتورسازی ایران، کارخانجات صنایع شیر ایران و شرکت کشت و صنعت آذربایجان خاوری از برنامه های سفر یک روزه وزیر کشاورزی ارمنستان به آذربایجان شرقی است.کارپتیان عصر امروز از مرز جلفا وارد جمهوری خودمختار نخجوان خواهد شد.