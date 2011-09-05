به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر عنابستانی روز یکشنبه در مراسم آغاز به کار مدیریت استانی حوزه‌های علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با وظایف حوزه‌های علمیه تصریح کرد: حوزه باید راه‌های جدید کسب علم را با حفظ سنت‌های قدیم دنبال کند.



وی افزود: برای کشوری که در عرصه جهانی باید الگو باشد کافی نیست که ادامه دهنده طریق فکری دیگران باشد بلکه باید راه‌های نرفته را که در حوزه علم فراوان هستند، پیدا کند و آنها را بپیماید.



استاندار چهارمحال و بختیاری الگوی نهایی اداره کشور را بی‌بدیل دانست و ادامه داد: این الگو به ویژه در عرصه‌هایی که جامعه به آنها نیاز دارد باید به درستی تبیین شود.



وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: عنوان "جهاد" در درون خود حاوی پیام دینی است و این نشان می‌دهد که نگاه ما به اقتصاد فراتر از نگاه کشورهای لائیک و لیبرال است.



عنابستانی نگاه کشورهای لائیک به اقتصاد را بی‌هدف دانست و افزود: این همان ساختن بدون جهت و رفتن بدون هدف است.



وی نگاه دولت به حوزه‌های علمیه را به عنوان نهادی برای تقویت بنیان‌های دینی دانست و اضافه کرد: در حمله عظیم دشمن برای سرکوب کردن اعتقادات جوانان راهی جز تقویت بنیان‌های دینی وجود ندارد.