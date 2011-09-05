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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۹

مجید سرسنگی مشاور هنری شهردار تهران شد

مجید سرسنگی مشاور هنری شهردار تهران شد

مجید سرسنگی طی حکمی از سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران به سمت مشاور هنری وی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان طی حکمی از سوی محمد باقر قالیباف شهردار تهران به سمت مشاورهنری شهرداری تهران منصوب شد.

در این حکم آمده است: نظر به حسن سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت مشاور شهردار تهران منصوب می کنم.هنر عرصه خلاقیت انسان و مظهر جمال حق و جلوه زیبایی او در جان و روان هنرمند و نماد خلافت اللهی است. عرصه‌های گوناگون هنر از سینما و تئاتر و فیلم و نمایش‌های عروسکی گرفته تا کارهای حجمی و تجسمی و موسیقی و مانند اینها نیاز به برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدف گذاری و سازماندهی هوشمندانه دارد تا بتوان از آن در نقشه فرهنگی شهر بر اساس ارزش های اسلامی و انقلابی در راستای تبدیل شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی بهره برد و از این طریق به توسعه و تعالی شهر دست یافت.

انتظار دارم در راستای این مطالبات همه توان و تجربه خویش را با ارائه خدمت بی منت به کار گیرید. از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خدمت به آحاد شهروندان عزیز تهرانی خواستارم.
 

کد مطلب 1399858

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