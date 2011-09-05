به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال برنامه مرحله نخست مسابقات فصل جدید جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر را اعلام کرد و طی آن رقابت‌های فصل جاری فوتبال جام حذفی از اواخر شهریورماه آغاز می‌شود.



مسابقات امسال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی از روزهای پایانی شهریور آغاز می‌شود که پیش از آغاز این مسابقات پنج تیم از گردونه رقابت‌ها کنار گذاشته شدند اما تیم فوتبال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم با تمام توان در گام نخست به مصاف حریف خود خواهد رفت.



بر اساس اعلام سازمان لیگ آزادگان، طبق برنامه دور نخست از رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور، در این مرحله از مسابقات 40 تیم به مصاف یکدیگر می‌روند تا چهره 20 تیم صعود کننده به مرحله دوم شناسایی شود.



تیم فوتبال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که امسال در کنار تیم فوتبال صبا، دو نماینده فوتبال قم در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور هستند، در مرحله نخست باید در خارج از خانه به میدان برود و طبق برنامه میهمان تیم اترک بجنورد خواهد بود.



بر اساس برنامه اعلام شده، دیدار تیم های فوتبال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم و اترک بجنورد از دور نخست مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 15 و 30 دقیقه روز دوشنبه بیست و یکم شهریورماه در ورزشگاه تختی بجنورد برگزار می شود.



این مرحله از مسابقات در حالی آغاز می‌شود که با توجه به بند 2-2-3 آئین نامه برگزاری مسابقات جام حذفی کشور در فصل جاری و با توجه به اینکه باشگاه‌های شهرداری زنجان، استقلال اهواز، سپیدرود رشت، شموشک نوشهر و پیام خراسان مشکلات حقوقی و مالی خود را تا روز پنجشنبه سوم شهریورماه حل نکرده و برگ تسویه حساب باشگاه خود را از کمیته انضباطی و امور مالی به سازمان لیگ آزادگان تحویل نداده‌اند، از جدول مسابقات کنار گذاشته شدند.



با کنار گذاشتن این تیم‌ها از سوی سازمان لیگ آزادگان، تیم‌های فوتبال جهان الکتریک نیشابور، گلچین رباط کریم، شهرداری چابکسر، خزر محمود آباد و گیتی پسند اصفهان به دور دوم مسابقات جام حذفی کشور فصل 91-90 صعود کردند.



تیم فوتبال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در حالی به عنوان نماینده قم در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور شرکت می‌کند که سال گذشته در جریان رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های استان قم، این تیم پردیس بود که با شکست تیم ارم ساز در دیدار نهایی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.



پردیسی‌ها در آخرین لحظات از حضور در مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور انصراف دادند ولی امتیاز حضور در رقابت‌های جام حذفی گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر را به تیم فوتبال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم واگذار کردند تا این تیم نماینده دوم قم در جام حذفی شود.



