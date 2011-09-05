به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی استان باید عملکرد واقعی خود را در زمینه ایجاد اشتغال با سامانه وزارت کار تطبیق دهند، افزود: در همین راستا بحث تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به جهاددانشگاهی واگذار شده است که در سال گذشته یک جلسه و امسال نیز 7 جلسه در این زمینه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه عملکرد جهاددانشگاهی استان در تدوین سند توسعه اشتغال تا به امروز قابل تقدیر است، ادامه داد: تاکنون شاهد پیشرفت 73 درصدی در این زمینه هستیم که امیدواریم از این به بعد نیز طبق زمان‌بندی تعیین شده حرکت کنیم.

عسگری اولویت اصلی در همه دستگاههای اجرایی را بحث اشتغال عنوان کرد و افزود: در راستای تعهد اشتغال در همه دستگاهها باید مدیران تعامل و پیگیری های لازم را داشته باشند و از همه ظرفیتها استفاده کنند.

وی اظهار داشت: هدف گذاری دولت در بحث اشتغال در استان در سال جاری 40 هزار و 400 اشتغال است که تنها 11 هزار و 480 اشتغال معادل 28 درصد اشتغال در استان محقق شده است که در راستای ایجاد اشتغال باید موانع و مشکلات رفع شود و راهکارهای درست در تحقق اشتغال لحاظ شود.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: استان زنجان اولین استان است که سامانه اشتغال در قالب نرم افزاری در استان را راه اندازی کرده است ولی ملی است و باید در جایگاه ملی هم عملکرد در سامانه کار به طور دقیق لحاظ شود.

عسگری تاکید کرد: مدیران باید در جهت تعهد اشتغال در دستگاههای خود اقدامات لازم را لحاظ کنند که اشتغال در روند توسعه استان در همه بخشها تاثیر بسزایی دارد.