وزیر دفاع پروژه های جدید نقشه برداری کشور را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرداراحمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیش از ظهر امروز دوشنبه در مراسم بهره برداری، افتتاح و رونمایی از 4 پروژه مهم در حوزه جغرافیایی و نقشه برداری به اهمیت نقش دانش جغرافیایی و نقشه برداری اشاره کرد و افزود: هیچ مسئله جهانی نیست که با نگاه عمیق به موضوع ژئوپلتیک و جغرافیای سیاسی رغم نخورد.

وی با بیان اینکه سازمان جغرافیایی وزارت دفاع یک سازمان راهبردی و استراتژیک است، گفت: این سازمان باید این تفکر راهبردی را نه فقط در نیروهای مسلح بلکه در همه بخش های کشور در حوزه قانون گذاری و اجرایی نهادینه کند.

وحیدی در تشریح پروژه هایی که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت، بیان داشت: نخستین سامانه دریافت تصاویر ماهواره هواشناسی دفاعی امکان دریافت و تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات عناصر آب و هوایی به صورت ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی را برای نیروهای مسلح جهت انجام ماموریت های محوله فراهم می کند.

وی افزود: بی تردید این سامانه در روزآمدسازی اطلاعات نیروهای مسلح تاثیر به سزایی دارد و نیاز نیروهای مسلح را در همه ابعاد اقلیمی در حد مطلوب تامین می کند.

وزیر دفاع همچنین در خصوص مجموعه نرم افزاری تحدید حدود مرزها اظهار داشت: امروزه بسیاری از اختلاف ها و تنش هایی که میان یک کشور با کشورهای همسایه اش رخ می دهد ناشی از عدم تعیین دقیق خطوط مرزی است.

وی اضافه کرد: این مجموعه نرم افزاری با دقت بسیار بالا در تحدید و تعیین خطوط مرزی کارآیی دارد و می تواند با استفاده از تصاویر هوایی مناطق مرزی اقدام به طراحی اندکس پروازی نموده و سپس با بهره گیری از شیوه جدید طراحی نقاط کنترلی و عملیات زمینی ژئودزی به روش استاتیک "جی.پی.اس" و پردازش نقاط کنترل عکسی و مثلث بندی هوایی مختصات علائم مرزی را به صورت 3 بعدی بر روی رایانه مشخص کرده تا عوامل میدانی به راحتی به نقاط و علایم مرزی مورد نظر با دقت سانتی متر دسترسی پیدا کند.

وحیدی خاطرنشان کرد: به روز رسانی و اصلاح مختصات علایم مرزی و جانمایی محل اصلی علایم، سرعت عمل در اجرا، رفع نواقص فنی موجود در اسناد و مدارک پروتکل های مرزی، فراهم کردن زمینه همکاری دوجانبه با کشورهای همسایه در زمینه های کارشناسی فنی و سطوح عالی بدون مباحث اختلافی و اتخاذ روش دقیق و ابتکاری برای ایجاد اعتماد در کشورهای همسایه را از دستاوردهای مهم این مجموعه نرم افزاری به شمار آورد.

وی در خصوص نخستین مرکز آموزشی و توجیه (سینمای 3 بعدی کشور نیز گفت: با توجه به اهمیت فضای ماوراء جو که از آن به عنوان بعد چهارم قدرت یاد می شود و نظر به اینکه کشورهای دارای این فن آوری به سرعت سعی در حضور فعال در آن دارند و معتقدند که حضور در فضای ماوراء جو موجب افزایش قدرت کشورشان در بستر جغرافیا خواهد شد، نسبت به توسعه علوم فضایی در کشور خویش نهایت کوشش را به عمل می آورند.

وزیر دفاع ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز توانسته است با مرزشکنی در بسیاری از علوم، حضور مناسبی در فضای ماوراء جو داشته باشد و با تلاش دانشمندان کشور و با بکارگیری ایستگاه های پرتاب، ماهواره برها، ماهواره، ایستگاه های دریافت و کنترل در حال حاضر یکی از بازیگران موثر در فضای ماوراء جو باشد.

وی اضافه کرد: در این زمینه سازمان جغرافیایی وزارت دفاع به منظور بهره برداری هرچه سریع تر از فضا اقدام به فراهم کردن زمینه آموزش فراگیر برای دانش آموزان و دانشجویان در امور فضایی کرده است و از آنجا که مباحث فضایی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که به صورت تئوری و یا در صفحه های دو بعدی نمی توان به آموزش آنان پرداخت اقدام به آموزش علوم فضایی به صورت سه بعدی کرده است که با راه اندازی این مرکز آموزشی و توجیهی دانش پژوهان می توانند به راحتی مباحث آن را درک و فضا را شبیه سازی کنند.

وحیدی تصریح کرد: فن آوری به کار رفته در این مرکز آموزش سه بعدی از پیشرفته ترین فناوری ها در سطح جهان می باشد.

وی در ادامه در تشریح اطلس جنگل ها نیز گفت: در راستای شناسایی ظرفیت های محیطی و با هدف کمک به طرح های توسعه پایدار ملی، آمایش سرزمینی و طرح های دفاعی با اتکاء و بهره گیری از فنون جدید طراحی نقشه، اطلاعات مکان مرجع، تصاویر ماهواره ایی و اسناد توصیفی اطلس جنگل ها در قالب 400 صفحه ، 230 صفحه اطلاعات توصیفی و 170 صفحه نقشه مصنوعی در مقیاس های مورد نظر در قطع "آ3" مشتمل بر 4 بخش و 12 فصل تهیه گردیده است.

وزیر دفاع تعیین دقیق موقعیت، وسعت، پراکندگی و تراکم مناطق جنگلی کشور با توجه به آخرین داده ها و اطلاعات منطقه بندی عرصه های جنگلی کشور براساس الگو و شاخص های نظامی و دفاعی، شناسایی و بررسی وضعیت جغرافیای طبیعی، انسانی و اقتصادی هریک از مناطق جنگلی، شناخت مناطق جنگلی کشور بر اساس تهیه نقشه های موضوعی در مقیاس های مورد نظر با استفاده از فن آوری های نوین سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی "آر.اس" و "جی.آی.اس" جهت کمک به اجرای بهینه طرح های توسعه پایدار ملی را از دستاوردهای مهم تهیه این اطلس برشمرد.

وی در پایان با تشکر و قدردانی از مدیران و متخصصان سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بر تداوم اینگونه اقدامات راهبردی تاکید کرد.

