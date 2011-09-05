طرح تحول بنیادین مقطع ابتدایی در هرمزگان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید سلیمانی ظهر دوشنبه در جمع کارشناسان آموزش ابتدایی ادارات آموزش پرورش سراسر استان، افزود: با اجرایی شدن این طرح به ترتیب هرسال یک پایه از مقطع ابتدایی مشمول تغییر کلی خواهد شد تا فرایند نهایی طرح تکمیل شود.

وی تصریح کرد: مقدمات اجرایی این طرح که شامل آموزش ویژه معلمان پایه اول بر اساس محتوای جدید کتب درسی که مشمول تغییر کلی شده اند فراهم و 31هزار کلاس اولی در یک هزار و 850مدرسه ابتدایی در سراسر استان را در بر خواهد گرفت.

وی در ادامه یادآورشد: آموزش و پرورش استان با توجه به جدید التالیف بودن کتب این پایه اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ویژه معلمان پایه اول کرد تا براساس استانداردهای تدوین شده، درمسیر تحول بنیادین نظام آموزشی کشور فعالیت کنند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با اشاره به فراگیری طرح یک نوبته شدن مدارس، اظهارداشت: در راستای تاکید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر یک نوبته شدن مدارس، تاکنون بیش از 85درصد مدارس ابتدایی استان یک نوبته شده اند که این امر نقش بسزایی در ارتقای کیفیت تحصیلی در این مقطع حساس دارد.

وی ادامه داد: در این طرح برای پوشش کامل 143هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در سال تحصیلی جاری نیازمند تامین زیرساختهای لازم از جمله فضای فیزیکی و همچنین نیروی هستیم تا 15درصد مدارس باقیمانده نیز تکمیل شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین با اشاره به اجرای طرح مدرسه زندگی، بیان کرد: توسعه این مدارس در سال جدید تحصیلی به جد مد نظر است و به 18مدرسه خواهد رسید.

سلیمانی افزود: سال گذشته چهار مدرسه در سطح شهر بندرعباس فعالیت آزمایشی خود رابه عنوان پایلوت کشوری آغاز کردند که با اجرای موفق آن و تحسین مقامات وزارت آموزش و پرورش، زمینه گسترش این مدارس را فراهم کرد.

به گفته وی امسال علاوه بر چهار مدرسه دیگر در شهر بندرعباس، 10مدرسه زندگی نیز در شهرستانهای شرق استان ایجاد خواهد شد که زمینه را برای گسترش فراگیر آن هموارمی کند.

معاون آموزش ابتدایی هرمزگان اجرای این طرح را در راستای تحقق شعار "مدرسه خانه دوم بچه‌ها"، عنوان کرد: این امر علاوه بر آموزشهای متداول، به رشد همه جانبه استعدادهای دانش‌آموزان نیز توجه دارد و تلفیقی است از مدرسه و نهاد خانواده که با تشریک مساعی اولیا و مربیان و همت دانش‌آموزان فضای با نشاطی را در این واحدهای آموزشی فراهم می کند.

وی در ادامه از عملیاتی کردن طرح سبک سازی کیف دانش آموزان مقطع ابتدایی خبر داد و گفت: علاوه بر این طرح، امسال با همکاری معاونت پرورشی، طرح میان وعده غذایی نیز در مدارس ابتدایی اجرا می شود که شامل توزیع بسته های غذایی سالم با هدف تقویت نشاط و شادابی دانش آموزان ابتدایی در مدارس است.

گردهمایی یک روزه کارشناسان حوزه ابتدایی ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، به منظور تبیین برنامه های سال تحصیلی جدید، با حضور معاونین ابتدایی، پرورشی و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان، در محل باشگاه شماره یک فرهنگیان برگزارشد.