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۱۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

مدودف از سیاست های دوگانه OSCE انتقاد کرد

مدودف از سیاست های دوگانه OSCE انتقاد کرد

رئیس جمهوری روسیه سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) را متهم به سایت دوگانه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، دیمیتری مدودف گفت: ناظران سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا که نظارت بر انتخابات جمهوری های سابق شوروی را بر عهده دارند سیاست های دوگانه و یک بام و دو هوا را اعمال می کنند.

وی افزود: این سازمان و ناظران آن تلاش می کنند تا اوضاع را در این کشورها بی ثبات و ناامن کنند.

روسیه از ابتدا به سیاست های سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا در جمهوری های سابق شوروی بدبین بوده است.

متخصصین و کارشناسان بر این باورند که ناظران این سازمان ممکن است در انتخابات آتی روسیه به این کشور دعوت نشوند.

کد مطلب 1399917

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