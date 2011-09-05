مدودف از سیاست های دوگانه OSCE انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، دیمیتری مدودف گفت: ناظران سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا که نظارت بر انتخابات جمهوری های سابق شوروی را بر عهده دارند سیاست های دوگانه و یک بام و دو هوا را اعمال می کنند.

وی افزود: این سازمان و ناظران آن تلاش می کنند تا اوضاع را در این کشورها بی ثبات و ناامن کنند.

روسیه از ابتدا به سیاست های سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا در جمهوری های سابق شوروی بدبین بوده است.

متخصصین و کارشناسان بر این باورند که ناظران این سازمان ممکن است در انتخابات آتی روسیه به این کشور دعوت نشوند.