اعتبارات عمرانی شهرستان ها در کردستان به صورت عادلانه توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر ارسلان ازهاری با بیان این مطلب اظهار داشت: با تشکیل جلسات مستمر کمیته برنامه ریزی در شهرستان های تابعه بیشتر اعتبارات عمرانی تخصیصی شهرستان ها به فرمانداری ها ابلاغ شده است.
وی با بیان این نکته که تاکنون از محل اعتبارات عمرانی استان بیش از هزار و 380 میلیارد ریال به شهرستان های تابعه استان اختصاص یافته است، افزود: از بودجه عمرانی کشور بیش از هزارو 570 میلیارد ریال سهم کردستان است که از سوی دولت به استان ابلاغ شده و خوشبختانه برای این میزان اعتبار مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی نیز انجام شده است.
معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در ادامه به تشریح نحوه توزیع این اعتبارات پرداخت و گفت: از این میزان اعتبار عمرانی، شش میلیارد و 480 میلیارد ریال برای شهرستانهای تازه تاسیس، 330 میلیارد ریال در بخش نفت و 370 میلیارد ریال نیز بابت پروژههای تبصره الف ماده 179 و هزار و سه میلیارد ریال اعتبارات سایر هزینه است.
وی ادارات تربیت بدنی، میراث فرهنگی، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک های صنعتی را از جمله سازمان های استان برشمرد که اعتبارات عمرانی به آنها اختصاص یافته و موافقتنامه لازم نیز به امضا رسیده است.
ازهاری در ادامه با اعلام این مطلب که تامین اعتبارات سفر مقام معظم رهبری جزو تعهدات استانی است، تاکید کرد: به این دلیل که سال جاری، سال پایانی اجرای تعهدات سفر مقام معظم رهبری است لازم است در مدت باقی مانده نسبت به اجرای این تعهدات تلاش و جدیت لازم صورت گیرد.
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