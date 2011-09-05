اعتبارات عمرانی شهرستان ها در کردستان به صورت عادلانه توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر ارسلان ازهاری با بیان این مطلب اظهار داشت: با تشکیل جلسات مستمر کمیته برنامه ریزی در شهرستان های تابعه بیشتر اعتبارات عمرانی تخصیصی شهرستان ها به فرمانداری ها ابلاغ شده است .

وی با بیان این نکته که تاکنون از محل اعتبارات عمرانی استان بیش از هزار و 380 میلیارد ریال به شهرستان های تابعه استان اختصاص یافته است، افزود: از بودجه عمرانی کشور بیش از هزارو 570 میلیارد ریال سهم کردستان است که از سوی دولت به استان ابلاغ شده و خوشبختانه برای این میزان اعتبار مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی نیز انجام شده است .

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان در ادامه به تشریح نحوه توزیع این اعتبارات پرداخت و گفت: از این میزان اعتبار عمرانی، شش میلیارد و 480 میلیارد ریال برای شهرستان‌های تازه تاسیس، 330 میلیارد ریال در بخش نفت و 370 میلیارد ریال نیز بابت پروژه‌های تبصره الف ماده 179 و هزار و سه میلیارد ریال اعتبارات سایر هزینه است .

وی ادارات تربیت بدنی، میراث فرهنگی، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس، بنیاد شهید و امور ایثارگران، آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک های صنعتی را از جمله سازمان های استان برشمرد که اعتبارات عمرانی به آنها اختصاص یافته و موافقتنامه لازم نیز به امضا رسیده است .

ازهاری در ادامه با اعلام این مطلب که تامین اعتبارات سفر مقام معظم رهبری جزو تعهدات استانی است، تاکید کرد: به این دلیل که سال جاری، سال پایانی اجرای تعهدات سفر مقام معظم رهبری است لازم است در مدت باقی مانده نسبت به اجرای این تعهدات تلاش و جدیت لازم صورت گیرد.