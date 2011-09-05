دور دوم مسابقات سراسری شطرنج دانشگاه آزاد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره، تیمهای مناطق 5 ،6 و8 در صدر جدول مسابقات قرار گرفتند.

تیم منطقه پنج با 7.5 امتیاز در صدر جدول و تیمهای منطقه شش با کسب 6.5 امتیاز و منطقه هشت با کسب 6 امتیاز به ترتیب در مکانهای دوم و سوم جدول مسابقات قرار گرفتند.

در پایان دور دوم این مسابقات تیم مناطق هفده و سیزده هرکدام با 5 امتیاز، تیم منطقه چهار با 4.5 امتیاز، تیم مناطق دوازده و یازده هر کدام با 4 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.

تیم منطقه دو با 3.5 امتیاز، تیم مناطق شانزده و سه هر کدام با 3 امتیاز، تیم منطقه 9 با 2.5امتیاز، تیم مناطق 14 و 10 هر کدام با دو امتیاز و تیم منطقه یک با 1.5 امتیاز در رده های بعدی جدول جای گرفتند.