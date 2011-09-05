31 هزار کلاس اولی در جشن شکوفه ها شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید سلیمانی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: جشن شکوفه ها روز 30 شهریور برگزار می شود و 31هزار کلاس اولی در هزار و 850 مدرسه ابتدایی سراسر استان، سال تحصیلی جدید را که بر اساس نظام جدید آموزشی تدوین شده آغاز خواهند کرد.

وی تصریح کرد: حدود 25 هزار نوآموز پیش دبستانی نیز در این روز در آیینی با نام"جشن شکوفه ها" شرکت و فعالیت خود را آغاز می کنند.

سلیمانی همچنین از برگزاری جشن قرآن در پایه اول ابتدایی خبرداد و گفت: به منظور توسعه فرهنگ قرآنی، با همکاری معاونت پرورشی، مدارس قرآن دو برابر خواهند شد که شمار آنها به حدود 500 مدرسه خواهد رسید.

وی در همین رابطه خبرداد: امسال روز 12مهر جشن قرآن ویژه دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در مدارس استان برگزار می شود.

سلیمانی از توسعه کتابخانه های مدارس به عنوان یکی دیگر از طرح های اجرایی سال جاری نام برد و بیان داشت: علاوه بر کتابخانه مدارس، طرح کتابخانه کلاسی نیز در دستور کار است که حدود یک هزار مدرسه در هرکلاس صاحب یک قفسه کتاب مجزا خواهند شد که زمینه را برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان هموار خواهد کرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش هرمزگان همچنین از توزیع بسته های آموزشی و استمرار دوره های آموزشی ویژه معلمان پایه اول، تولید محتوای پیش دبستانی با رویکرد قرآنی و همچنین توسعه مدارس هوشمند به عنوان بخش دیگری ازطرح های سال جاری نام برد که در دستور کار معاونت آموزش ابتدایی استان قرار دارد.