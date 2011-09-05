کاپ قهرمانی سیزدهمین تور بین المللی میلاد 2 نور به آذربایجان شرقی رفت

به گزارش خبرنگار مهر سیزدهمین تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد دو نور با شرکت شش تیم خارجی از قزاقستان، سوریه، آذربایجان،عراق (دو تیم)،هلند و 11 تیم داخلی در پنج مرحله با مجموع طول مسیر 530 کیلومتر در حد فاصل شهرستانهای اراک، فراهان، شازند و خمین به مدت 4 روز از دهم لغایت چهاردهم شهریور ماه در استان مرکزی برگزار شد.

براساس این گزارش مرحله اول این مسابقات به طول 114کیلومتر در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک، مرحله دوم این مسابقات در شهر مهاجران به طول 5/123کیلومتر، مرحله سوم در مسیر اراک - فرمهین به طول 131کیلومتر ومرحله چهارم این مسابقات در مسیر اراک - خمین به طول 114کیلومتر برگزار شد.

این گزارش می افزاید در پایان این رقابتها تیم آذربایجان شرقی توانست با برتری نسبت به تیمهای ایرانی و خارجی شرکت کننده در تور عنوان نخست این رقابتها را از آن خود کند.

تیمهای مرکزی الف و زنجان نیز پس از تیم آذربایجان شرقی در جایگاه دوم و سوم سیزدهمین تور بین المللی دوچرخه سواری میلاد 2 نور ایستادند.

در بخش مسابقات انفرادی و کوهستان این دوره از رقابتها نیز آقایان حسین ناطقی با کسب 10 امتیاز و قادر میزبانی با کسب 13 امتیاز عناوین اول هر بخش را به خود اختصاص دادند.