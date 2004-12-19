محسن رضايي در گفتگو با "مهر" :اولين اولويتي كه به طور جدي به آن خواهم پرداخت مبارزه با فقر و بيكاري است// با توجه به همگرايي موجود بعيد مي دانم فردي از پنج نامزد اصولگرايان بخواهد جداگانه اقدام كند

محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، درخصوص راهكار اصولگرايان براي حضور حداكثري مردم در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري گفت: اگر رقابت در صحنه هاي سياسي و همچنين رقابت در صحنه هاي تخصصي و كارآمدي جدي گرفته شود مردم احساس مي كنند كه رايشان در انتخابات در تعيين سرنوشت كشورشان و وضعيت زندگي شان موثر است.

وي با اشاره به معيارجناح اصولگرايان براي انتخاب نامزدهاي نهمين دوره رياست جمهوري گفت : اصولگرايان دو معيار اصلي دارند كه يكي شرايط خود كانديدا از اين نظر كه توانايي و برنامه داشته باشد و اينكه بتواند تيم كارآمدي را تشكيل دهد و از سوي ديگربتواند مشكلات كشورراحل كند؛مسئله دوم نيزمقبوليت مردمي است ، اينكه مردم چقدر او را قبول دارند وبه او راي مي دهند.

كانديداي احتمالي اصولگرايان درخصوص اولين شاخصه در صورت پذيرفته شدن درعرصه انتخابات در دولت آينده اش گفت : من اولين مسئله را مديريت و اقتصاد مي دانم و اين دوازمسائل جدي كشوراست كه بايد درست شود، هم مديريت كشور از حالت ضعف خارج شود و هم در بحث اقتصاد بايد تحولي در كشور ايجاد شود بخصوص فقر و بيكاري را بايد از كشور خارج كرد.

وي درپاسخ به اينكه درحالي كه يكي از 5 نفر از كانديداهاي احتمالي اصولگرايان به عنوان منتخب براي انتخابات معرفي مي شود ، آيا 4 نفر ديگر مي توانند بصورت مستقل درعرصه حضور پيدا كنند گفت: روندي كنوني اصولگرايان يك نوع همگرايي خيلي خوبي است و من بعيد مي دانم كه ديگران جداگانه اقدام كنند ، مگر اينكه از هيچ طرف ديگري كسي وارد صحنه نشود كه خود اين تشكيلات احساس كند كه بايدرقابت در صحنه باشد كه اين مسئله را نيز در حال حاضر نمي توان پيش بيني كرد.

رضايي اضافه كرد: آنچه كه مسلم است همگرايي بوجود آمده در نيروهاي انقلاب است تا بتوانند يك دولت كارآمد را در چهارسال آينده شكل دهند.

وي درپاسخ به اينكه درصورت حضور هاشمي رفسنجاني درعرصه انتخابات آيا اصولگرايان برنامه اي روي وي دارند يا خير گفت : اول بايد ثابت شود كه آقاي هاشمي درصحنه حضور مي يابد يا خير چون خودشان چيزي نگفته اند و بعد هم شرايطي اعلام كرده اند كه اين شرايط جمع شدنش خيلي سخت است.

رضايي درپاسخ به اين سوال كه هاشمي رفسنجاني مطرح كرده است كه اگر هيچ كانديدايي درعرصه انتخابات حضور نداشته باشد و به وي تكليف شود وارد مي شودگفت:به همين دليل فكر مي كنم همان طور كه گفته اند ، حرف مرد يكي است .