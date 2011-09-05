نهمین جشنواره شعر رضوی کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی ظهر دوشنبه در اولین جلسه ستاد برگزاری جشنواره شعر رضوی شهرستان کرمان گفت: جشنواره شعر رضوی شهرستان کرمان در سالروز آغاز هفته دفاع مقدس و به مناسبت گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی برپا خواهدشد.

سعیدی حضور در جلسه ویژه امام رضا(ع) را توفیق الهی دانست و افزود: وجود مرقد مطهر این امام در کشور همواره باعث افزایش برکات معنوی شده است.

رئیس ستاد برگزاری جشنواره شعر رضوی شهرستان کرمان با اشاره به تاثیرگذاری ابزار هنر در اشاعه فرهنگ ناب اسلامی گفت: زبان شعر بیان کننده احساس پاک انسانهاست و گاه تاثیری که یک شعر یا متن زیبا بر روح و جان انسان می گذارد از ساعتها مطالعه و موعظه بیشتر و عمیق تر است .

وی ادامه داد: هر گاه سخن از عمق جان، هدفمند و با آگاهی بیان شود منشاء خلق آثار ماندگار خواهد شد.

سعیدی با اشاره به برگزاری سالیانه جشنواره شعر رضوی در شهرستان کرمان گفت: برگزاری چنین جشنواره هایی نقش موثری در اشاعه و ترویج فرهنگ منور ولایی و رضوی در جامعه دارد.

این مسئول ابراز امیدواری کرد که جشنواره باعث تقویت روحی و مذهبی و اشاعه فرهنگ اصیل ولایی و دفاع از مقام ولایت و امامت شود.

وی ادامه داد: زمینه سازی شکوفایی استعداهای فرهنگی، هنری، مذهبی و نخبه پروری در کنار ایجاد روحیه نشاط در جامعه از اهداف دیگر برگزاری چنین جشنواره هایی است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان نیز در این جلسه گفت: در سال جاری این جشنواره در سه سطح دانش آموزی، دانشجویی و آزاد برگزار می شود.

محمد بصیریان با اشاره به ایجاد نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش های شهرستان کرمان افزود: در سال جاری اولین جشنواره شعر رضوی بخش ها نیز همزمان با نهمین جشنواره شعر رضوی شهرستان کرمان برپا می شود.

دبیر اجرایی جشنواره شعر رضوی شهرستان کرمان تصریح کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره با توجه به بعد معنوی و فضای نورانی موجود در حرم مطهر امامزاده حسین شهر جوپار با حضور شاعران، هنرمندان و مسئولان در این مکان برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره 17 شهریور و داوری آثار 20 شهریور است.



