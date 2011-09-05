روسای جمهور ایران و تاجیکستان مزار علامه سید علی همدانی را زیارت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد و امامعلی رحمان قبل از ظهر امروز دوشنبه پس از پایان مراسم افتتاح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده 2 هنگام ورود به شهر کولاب از محل فرودگاه تا آرامگاه سید علی همدانی مورد استقبال گرم و صمیمی مردم قرار گرفت و مردم این شهر با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و خواندن سرود به رییس جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم گفتند.



رئیس جمهور همچنین به همراه امامعلی رحمان از موزه احداث شده در کنار آرامگاه سید علی همدانی بازدید کرد.



سید علی همدانی در دوشنبه دوازده رجب 714 ه.ق در همدان به دنیا آمد، پدرش امیر شهاب الدین حسن بن سید محمد همدانی از بزرگان این سامان محسوب می گردید و خاندانش از سادات حسینی هستند.



همدانی که در برخی مناطق با نام های شاه همدان و امیرکبیر نیز شناخته می شود در تاجیکستان عهد شوروی چهره ای شناخته شده نبود.



پس از فروپاشی شوروی بود که نام سید علی همدانی سر زبان ها افتاد، درباره اش مطالب فراوانی منتشر شد و حتی اسکناس ده سامانی تاجیکستان به تصویری خیالی از او منقوش شد.



سید علی همدانی در زمان حیاتش احترامی به سزا داشت و در غالب شهرهای ایران، ترکستان و هندوستان، عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه ای قائل بودند.



وی علاوه بر زُهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی بدست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی بود و در این دو شاخه آثار زیادی به نگارش درآورد.